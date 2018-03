Wie in het verleden vakfotograaf wilde worden volgde de opleiding aan de Fotovakschool. De school bood een MBO-opleiding waarin je alle technische vaardigheden leerde die je als vakfotograaf nodig had. Sinds 2014 heeft de Fotovakschool ook een gecertificeerde HBO-opleiding. Een andere, particuliere, niet geaccrediteerde HBO-opleiding wordt aangeboden door de Fotoacademie.

Zowel de Fotoacademie als de Fotovakschool starten met een stevige dosis techniek. De opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie van de Fotovakschool is een creatieve opleiding bedoeld voor wie een gedegen basis wil leggen om beroepsmatig met fotografie aan de slag te kunnen. De opleiding heeft een vakmatige aanpak waarbij de toekomstige klant centraal staat. Vakken als ondernemerschap, communicatie en marketing vormen naast vormgeving en techniek een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

De Fotoacademie richt zich na het tweede jaar sterk op autonome en conceptuele fotografie. Daarmee bevindt de opleiding zich in het werkveld tussen de Fotovakschool en de kunstacademies. De Wall of fame in de hal van de Fotoacademie toont een indrukwekkend overzicht van afgestudeerde fotografen die nationale of internationale prijzen in de wacht sleepten. Volgens Alicia Kooijman van de Fotoacademie wil de school een klimaat scheppen dat studenten motiveert het maximale uit hun eigen talent te halen.

Bij de kunstacademies draait alles om de ontwikkeling van de fotograaf en de manier waarop hij zich tot het beeld en de maatschappij verhoudt. De kunstacademies lijken steeds verder van de traditionele fotografie af te staan. Karin Krijgsman, opleidingscoördinator Fotografie & Film op AKV|St.Joost bevestigt dit. “ Ondanks dat we soms dezelfde woorden gebruiken als de Fotovakschool, is er een groot verschil. Wij maken geen concepten als doel op zich, maar leren de studenten conceptueel na te denken, erover te reflecteren. Op een kunstacademie studeer je te midden van andere kunstdisciplines; het is een andere context waarin studenten gestimuleerd worden om kritisch na te denken over wat ze willen vertellen.”