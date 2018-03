Almere, februari 2018 – Dagelijks krijgen we een duizelingwekkende hoeveelheid informatie en beelden over ons uitgestort via mobiele telefoons, social media, per mail, internet, in de krant en TV. Wat doet deze overdaad aan informatie met ons? KAF EXPO presenteert met OVERDAAD van 17 maart t/m 17 juni het werk van zes kunstenaars uit binnen- en buitenland die de bezoeker op een prikkelende manier confronteert en bewust maakt van onze hedendaagse beeldcultuur. Installaties van onder andere Erik Kessels, Jonas Lindstroem (Kendrick Lamar – ELEMENT.) en Heather Dewey-Hagborg onderzoeken de hedendaagse beeldcultuur en behandelen onderwerpen als privacy, big data, media, overmatig gebruik van sociale media, voyeurisme en narcisme. Tickets zijn vanaf begin maart verkrijgbaar via kaf.nl/overdaad.

Algemeen Directeur van KAF, Jeroen van de Wiel: “Het is exact vijftig jaar geleden dat het aan Andy Warhol toegeschreven citaat “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes”, de wereld ingeslingerd werd. Nu, in 2018 heeft iedereen de kans om via social media alles te laten zien in welke vorm dan ook. Deze digitale mogelijkheden zorgen er verder voor dat kunstvormen die vroeger voorbehouden waren aan de professionals voor iedereen bereikbaar zijn. Al met al zorgt dat niet alleen voor ongekende mogelijkheden, maar ook voor ongekende overdaad in het aanbod. Deze overdaad onderzoeken we in onze tentoonstelling, met voor mij daarbij de centrale vraag: ‘Zorgen de mogelijkheden die iedereen nu ervaart om zichzelf uit te drukken voor een democratisering van de kunsten of zorgt de overdaad voor een nivellering van de kwaliteit’?”

Bewustwording Het kunstwerk 24 HRS in Photos van de uit Nederland afkomstige creatief en fotoverzamelaar Erik Kessels (1966, Roermond) laat bezoekers de overdaad van beelden zien waar we elke dag aan worden blootgesteld. Door het printen van alle 350.000 afbeeldingen die in 24 uur worden geüpload via Flickr creëert Kessels het gevoel van het verdrinken in de verbeeldingen van andermans ervaringen, ongeacht hoe privé deze foto’s zijn. Het werk Plplpl.pl van Matthias Oostrik (1980, Nederland) is een mechanische cluster van kabels en beeldschermen die op zoek zijn naar een publiek. Het werk maakt gebruik van de laatste technologieën van de bewakingsindustrie om mensen te observeren en vast te leggen met een robot. Het gedrag van de kijker wordt geanalyseerd, beoordeeld en gelinkt aan vergelijkbare gedragingen van eerder vastgelegde kijkers.

Spiegelbeeld

Jonas Lindstroem (1988, Duitsland) is op dit moment een veel gevraagd fotograaf en art director en mag Hermès, Calvin Klein, Kenzo en Fendi tot zijn klantenkring rekenen. Ook regisseerde hij de veel besproken clip ELEMENT. van Kendrick Lamar. Lindstroem is gefascineerd door onze constante onderwerping aan verschillende stemmen. Zijn installatie Truth or Dare is tweeledig: een video- en fotoserie. Zijn werk, geïnspireerd door beelden uit de fotojournalistiek, virale YouTube video’s en Instagram snapshots, houdt de kijker een spiegel voor.

Big Data

Identiteit en representatie zijn de hoofdthema’s in het werk van Willem Popelier (1982, Nederland). In Showroom laat Popelier zien hoeveel foto’s er op showroommodellen van computers met webcams worden achtergelaten. Op één computer vond Popelier bijna 100 foto’s gemaakt door twee meisjes. Door de naamketting van één van de meisjes vond hij ze terug op sociale netwerken en kreeg toegang tot de tweets van een van de meisjes, maar kon ook haar huisadres achterhalen en zelfs een schoolrapport. Van al het gevonden materiaal stelde hij de tentoonstelling Showroom Girls samen. Naast Showroom en Showroom Girls zal ook het werk Selfie Guide te zien zijn. In dit werk geeft hij 66 tips voor de ultieme selfie.

The Indivisible (Prototype N.1) van Norimichi Hirakawa (1982, Japan) is een tastbare demonstratie van de gegevensstroom en codering van computerprocessen. De kijker wordt ondergedompeld in een desoriënterende, zwaarbeladen kinetische omgeving. Norimichi maakt hiermee inzichtelijk hoe belachelijk veel data we opslaan.

Jong talent (ARTWAVE X OVERDAAD)

Fotografie is overal en maakt van bijna iedereen met een smartphone een fotojournalist. In het doorlopende programma ARTWAVE biedt KAF EXPO jong talent een platform om uitdagend en nieuw werk te exposeren en op deze vraag in te gaan. Voor OVERDAAD werkt KAF samen met de Fotoacademie en stelt onder andere werk tentoon van Zora Ottink (1997, Amsterdam), Thomas Streekstra (1992, Uithoorn) en Majda Vidakovic (1990, Belgrado-Servië).

Genetisch bepaald

Voor het eerst zal er in Nederland werk te zien zijn van de Amerikaanse Heather Dewey-Hagborg (1982). Voor Stranger Visionsverzamelde Hagborg haren, kauwgom, sigarettenpeuken uit de straten, publieke wc’s en wachtenkamers in New York. Heather haalde er DNA uit en kon zo op basis van genetisch materiaal levensgrote 3D-prints van portretten maken. Doel is om ons ervan bewust te maken hoe ver de technologie is en dat we indien gewenst alles te weten kunnen komen over een persoon.

