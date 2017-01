Panasonic had de ontwikkeling van de GH5 in september al groots bekend gemaakt tijdens de Photokina, maar nu is de camera ook officieel aangekondigd.

De Lumix GH5 is het nieuwe vlaggenschip van de Lumix lijn en is nog steeds gebaseerd op het Micro Four Thirds systeem. De nieuwe camera heeft een 20,3MP Live MOS sensor zonder low-pass filter en nieuwe Venus Engine processor. Dit levert heldere, scherpe beelden op met een hoog dynamisch bereik, zelfs bij een ISO waarde van 25,600.

De contrast AF en Depth from Defocus techniek zijn sterk verbeterd. Dit resulteert in AF snelheden tot 0,05 sec en het maken van 12 bps met single AF en 9 bps met continu AF. Voor nog betere AF resultaten is het aantal focuspunten uitgebreid van 49 naar 225. Gebruikers kunnen groepen van AF punten samenstellen en selecteren via de nieuwe joystick.

De grootste verbeteringen van de GH5 zitten in de video mogelijkheden van de camera. De Nieuwe Lumix is dankzij de nieuwe Venus Engine in staat om 4K 60p/50p UHD video op te nemen en tegelijkertijd het rollende sluiter effect te minimaliseren. Gebruikers kunnen kiezen uit MOV, MP4, AVCHD Progressive en AVCDH formats met verschillende frame rates. De GH5 kent geen opnamelimiet voor zowel FHD als 4K video en naast ‘Cinelike D’ en Cinelike V’ is nu ook ‘Like 709’ voor HDTV toegevoegd aan de Photo Style opties voor video. Met een betaalde software update is ook ondersteuning voor V-LogL beschikbaar.

Het van Panasonic bekende 4K Photo, met tal van mogelijkheden als Post Focus en Focus Stacking, is nu uitgebreid naar 6K. Dit resulteert in de 18MP foto’s die met 30fps worden gemaakt. Ook 4K Photo met 8MP beelden blijft bestaan, maar is nu beschikbaar met 60fps.

De body van de GH5 is gebouwd van een magnesium legering en is volledig afgedicht zodat de camera spatwater- en stofbestendig is. De camera heeft twee SD kaart sloten, die beide UHS-II ondersteunen. De Live Viewfinder bestaat uit een 3,680K-punten tellend OLED scherm met een 100% beelddekking.

De Panasonic Lumis GH5 is vanaf eind maart 2017 beschikbaar voor € 1.999,-.