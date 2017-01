Ricoh Imaging introduceert PENTAX KP: Nieuwe high-end SLR-camera

Veelzijdige middenklasse camera geschikt voor extreme omstandigheden

‘s-Hertogenbosch, 26 januari 2017 – Ricoh Imaging, onderdeel van Ricoh Company, introduceert de PENTAX KP. De nieuwste digitale spiegelreflexcamera uit de K-serie tilt met haar sterke ontwerp en hoge resolutie, middenklasse camera’s naar een hoger niveau. Van dagelijkse taferelen tot professionele outdoor fotoshoots in extreme weersomstandigheden.

De interne constructie van de camera kreeg een volledige upgrade en wordt omhuld door een compacte, slanke body. Hierin bevindt zich een nieuwe generatie APS-C formaat CMOS-beeldsensor en high-performance beeldverwerker. De PENTAX KP maakt met circa 24.32 effectieve megapixels, foto’s in extreem hoge resolutie met levendige kleuren. Dit maakt het ook mogelijk om tot ISO 819200 te fotograferen binnen de hele gevoeligheidsreeks, waarbij ruis zeer effectief wordt beperkt en je ook in het donker fantastische beelden kunt maken.

Fotograferen in extreme omstandigheden

De PENTAX KP is uitgerust met verscheidene geavanceerde functies zoals het vijf-assen shake reduction systeem, dat ook in de PENTAX K1 te vinden is. Het vijf assen-mechanisme geeft volledige controle over de grote full-frame beeldsensor en is speciaal ontwikkeld om beweging te compenseren – ongeacht de oorzaak of hoek. Het shake reduction systeem biedt een compensatiebereik van maar liefst vijf lichtwaarden, om zo de grenzen van fotograferen met de hand te verleggen en het gebruik van een statief uit te stellen.

Door het combineren van een RGB-meteringsensor van ongeveer 86.000 pixels en de PRIME IV-beeldengine, ontleedt het Real-Time Scene Analysis Systemde helderheidsdistributie, kleuren en bewegingen van het onderwerp. Op basis van die informatie meet het systeem de lichtcondities van het onderwerp van je foto en optimaliseert het zodoende de belichting. Artificial intelligence-technologie met deep learning zorgt er vervolgens voor dat toekomstige scènes nog accurater beoordeeld worden.

De PENTAX KP is niet alleen ontworpen om te anticiperen op beweging, schokken en verschillende lichtcondities. Het toestel kan ook probleemloos gebruikt worden in extreme weersomstandigheden. Zo is de camera volledig outdoor bestendig, stofdicht, waterproof en bestand tegen temperaturen tot -10 graden Celsius.

Naar stijl en behoefte aanpassen

Het toestel is eenvoudig naar wens aan te passen door onder meer het grip replacement systeem. Hiermee kan de handgreep op drie verschillende manieren afgesteld worden om perfect aan te sluiten op de stijl van de fotograaf of de gemonteerde lens. Naast de standaard grip S, is er ook de keuze uit grip M en grip L.

De camera biedt daarnaast nog meer functies die het gemak en de resultaten bevorderen. Met Smart Function stel je de camera snel en gemakkelijk naar de gewenste voorkeur in. De lay-out van het controlepaneel is tevens volledig aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de fotograaf.

De elektronische bedienbare shutter unit van de PENTAX KP zorgt ervoor dat je extreem snel foto’s kan vastleggen, bij 1/24000 seconde. Daarnaast kun je de 3.0 inch kantelbare lcd-monitor in iedere gewenste hoek draaien zonder dat de optische as van de lens wijzigt. Zo kun je dus vanuit elke hoek foto’s maken. Met de optische zoeker heb je bovendien een gezichtsveld van bijna honderd procent. Naast fotografie behoort filmopnamen in Full HD met diverse functies en instellingen ook tot de mogelijkheden van de camera.

Dankzij de geavanceerde functies, talloze voorkeursinstellingen en het compacte en slanke ontwerp, voldoet de PENTAX KP aan de eisen van veel topfotografen. Met deze camera ben je flexibel en verzekerd van een extreem hoge reactiesnelheid zonder enige vorm van vertraging. De PENTAX KP stelt je in staat om fantastisch beeldmateriaal te schieten in de meest uiteenlopende situaties en omstandigheden.