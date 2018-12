Hoe maak je een foto die raak is, die het verhaal vertelt en die je omverblaast? Kortom: wanneer is een foto het perfecte plaatje? Voor het derde opvolgende jaar is er een galerij van memorabele foto´s uit het tv-programma Het Perfecte Plaatje te zien in Museum Hilversum. De tentoonstelling wordt op woensdag 12 december om 20.00 uur geopend door fotograaf en jurylid William Rutten en Rene Geldermans, marketing directeur Canon IT&CG Benelux. Voor de ‘echte fans’ van het programma bestaat de mogelijkheid om aansluitend naar een uitzending te kijken.

Deelnemers Het Perfecte Plaatje | foto William Rutten

De tentoonstelling Het Perfecte Plaatje omvat meer dan 100 fotowerken en diverse korte filmpjes. Het is een indrukwekkend beeldverslag van acht kandidaten die met elkaar de strijd aangaan en proberen de fotografie skills te verbeteren. De fotografen zijn Jim Bakkum, Herman den Blijker, Patty Brard, Ryanne van Dorst, Lieke van Lexmond, Ruben van der Meer, Mari van de Ven en Marlijn Weerdenburg. Als bezoeker ontdek je de magie van de media samen met fotografie.

Perfecte foto’s professionals

De foto’s worden in het programma beoordeeld door professionals uit het vak. William Rutten, die vele (inter)nationale sterren voor zijn lens heeft gehad, let vooral op het artistieke standpunt, terwijl documentairefotograaf Cynthia Boll kijkt of de foto een verhaal vertelt. Rutten en Boll vertellen in de expositie over de fotografische kwaliteit en tonen, samen met de andere gastjuryleden, ook hun eigen perfecte plaatje.

Samenwerking

Het tv-programma van Talpa Producties is nog tot en met 19 december iedere woensdagavond om 20:30 uur op RTL 4 te zien. De tentoonstelling, een samenwerking tussen Canon, hoofdsponsor van het programma, RTL, Talpa en Museum Hilversum, is van 13 december t/m 1 januari iedere dag te bekijken.