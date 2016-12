Hij volgde een opleiding tot kunstschilder, maar aan de fotografie verloor hij zijn hart: Bouke Peterson. De fotograaf is zeer veelzijdig, is actief in verschillende disciplines van de fotografie. Ook qua onderwerpen is zijn werkveld breed. “Zolang het interessant is om naar te kijken, kan ik me in ieder onderwerp verliezen.” Eén van zijn voorbeelden is Albert Watson. “Dat is absolute wereldtop. Hij heeft jarenlang gefotografeerd voor Rolling Stone, had allerlei beroemdheden voor zijn camera. Hij beperkt zich echter niet alleen tot portretfotografie, maar blinkt uit in veel meer disciplines. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het boek ‘Maroc’, inderdaad over Marokko, met landschappen, portretten en detailfoto’s.”

Peterson heeft deze zomer een reeks foto’s in het noorden van het land gemaakt. “Ik ben opgegroeid in Dokkum en woon nu al jaren in Kampen. Ik wilde in de zomer, als alles fris en groen is, foto’s maken in Friesland en bij Lauwersoog. Ik ben ’s ochtends tegen vier uur opgestaan en vervolgens die kant op gereden. Het was heel vroeg en ik liep er veelal alleen rond. Ik voelde me net een ontdekkingsreiziger. Het was echt prachtig, je zag het gebied tot leven komen. Die weidsheid, de zware luchten en het mooie licht tijdens het Gouden Uur”.

Hij heeft veel zwart-wit foto’s gemaakt. Van landschappen, wolkenluchten en schepen. “Als ik door een gebied loopt, ben ik altijd op zoek naar mooie dingen, de schoonheid van het alledaagse. Dat kan van alles zijn: van een mooie schaduwspel of interessante typografie op de schepen tot bepaalde spannende kleurcombinaties. Op de Kunstacademie heb ik leren kijken. Vorm en restvorm. Contrasten. Ik streef naar een ontwikkeling in mijn werk, en ben erop gefocused dat ik niet te vast moet raken in een bepaald stramien. Ik probeer een onderwerp daarom op verschillende manieren te benaderen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in mijn serie die Fahnen (vlaggen, red.) De vlaggen fotografeer ik op verschillende wijze: met korte en lange sluitertijd, van dichtbij of verderaf, wazig of scherp, enzovoorts.”

“Men zegt wel eens: je kan dit of dat zo goed, waarom specialiseer je je niet in die ene discipline? Maar ik wil en kan me niet vastleggen. Eén richting kiezen, dat moet echt bij je passen. Ik heb voor teveel dingen een passie. Die wil ik niet in de koelkast zetten omdat het marketingtechnisch beter uitkomt. De veelzijdigheid en de rijkheid van het leven mag je terugzien in mijn werk.”

Ook al heeft hij de overstap gemaakt naar de fotografie, de kennis die hij heeft opgedaan op de Kunstacademie is tevens voor de fotografie relevant. “Alle dingen die ik geleerd heb tijdens mijn studie pas ik toe in de fotografie. Bijvoorbeeld het omgaan met contrasten en structuur, het gebruiken van licht en het zoeken naar een interessante compositie: alles zit in mijn hoofd.”

Balletje doen rollen

Naast het fotograferen, zowel in opdracht als vrij werk, geeft Peterson les bij het Centrum voor Kunsteducatie in Kampen. “Verder verzorg ik verschillende workshops (portret, landschap, mode en live motion) door het hele land. En ik fotografeer incidenteel uitvaarten. Het is daarbij de uitdaging de bijzondere momenten vast te leggen, zonder op te vallen. Ik heb gemerkt dat die manier van fotograferen erg goed bij me past. Waardevol werk. Daarnaast exposeer ik zoveel mogelijk met mijn vrije werk in binnen- én buitenland. Inmiddels ben ik twee keer genomineerd geweest voor de Kunstprijs Kampen. De aandacht die dat genereerde, leverde me in Kampen een solotentoonstelling op, waardoor mijn werk echt op de kaart is gezet. Op dit moment ben ik bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Duitsland, en geef daar ter plekke een fotografie-workshop. Auf Deutsch. Ik pak graag werk aan om het balletje in beweging te houden. De ene keer komt dat als vanzelf, een andere keer is dat een uitdaging. Dat ligt aan de grootte en hoeveelheid aan opdrachten. Maar veel kleine opdrachten bij elkaar kunnen net zoveel voldoening geven als één grote.” Meer informatie: www.boukepeterson.nl.