Pf nummer 2 (maart nummer) is uit: vol interviews met inspirerende fotografen, een portfolio en nieuwe rubrieken. Een exclusief interview met een van de genomineerde fotografen voor de hoofdprijs van de WPP, Ivor Prickett. Ook in dit nummer de nieuwe rubriek over de infrastructuur van de fotografie, waarbij dit keer aandacht voor de fotografie-opleidingen.

Uit de inhoud:

Harry Gruyaert

Harry Gruyaert woont al jaren in Parijs en reisde de hele wereld over, geleid door een magnetische ‘schoonheid uitgaande van banale zaken’. “Fotograferen is een manier van leven. Het is vrijheid, ontdekken, leren van dingen te houden.”

Gemmy Woud-Binnendijk

Tekeningen belandden aan de lopende band in de prullenbak. Als kind had Woud-Binnendijk al een onstuitbare scheppingsdrang. Lange tijd was de schilderkunst haar grote liefde. Door een spierziekte moest zij die vaarwel zeggen. Maar schilderen doet de creatieve duizendpoot nog steeds.

Daniel Castro Garcia

In 2015 begon Daniel Castro Garcia met het project Foreigner. Het doel ervan was een ander beeld te geven van de vluchtelingencrisis, buiten de harde nieuwsfoto’s waar de media bol van staan. Zijn foto’s maakt hij veelal in overleg met de vluchtelingen.

Marjolein Blom

Marjolein Blom benadert de kunstfotografie vanuit een zowel filosofische als natuurwetenschappelijke invalshoek. Als kind was ze al gefascineerd door het ontstaan van de aarde en de evolutie van de sterrenstelsels. “Wetenschap zie ik als een belangrijk fundament voor ons begrip van de wereld.”

C. Barton van Flymen

De Zuid-Afrikaanse fotograaf C. Barton van Flymen kwam op zijn achttiende naar Nederland, leerde zichzelf fotograferen en liet de camera niet meer los. Hij fotografeerde alles wat los en vast zat: het nieuws op straat, de sport en heel veel mensen. “Door middel van fotografie kun je wat vertellen, iets laten zien”, is zijn motivatie.

Alexander Sporre

Na tweeënhalf jaar en de zoveelste dag op kantoor vroeg Sporre zich af wat hij nu eigenlijk de hele dag deed. “Ik werd als het ware van binnenuit opgegeten door het ontbreken van een gevoel van zingeving. Tot het niet meer ging: ik kreeg een burn-out.” Het genezingsproces duurde enige tijd. De weg omhoog werd onder andere ingezet door straatfotografie.

Ivor Prickett

Voor het eerst maakte de Word Press Photo in februari niet de hoofdprijs bekend, maar zes genomineerde foto’s. Pas in april zal de hoofdprijs wereldkundig worden gemaakt. Opvallend was dat twee van de genomineerde zes foto’s van de Ierse fotograaf Ivor Prickett zijn. Beide foto’s zijn afkomstig van zijn serie over de slag om Mosoel. Ze vormen een onderdeel van een langlopend project dat Prickett exclusief voor The New York Times maakte.

INFRASTRUCTUUR

Fotografieopleidingen

We leven in een cultuur waarin we dagelijks overspoeld worden door een tsunami aan beelden. Wat betekent dit voor de positie van fotograaf? Bij de keuze van een fotografieopleiding draait het niet om de vraag wat de beste vakopleiding is, maar op welke manier je je als fotograaf wilt uiten en ontwikkelen. De verschillende kunstacademies en foto-opleidingen hebben elk een eigen visie over de rol van fotograaf in deze maatschappij.

EXPOSITIE

Michael Wolf | Life in Cities

In het Fotomuseum Den Haag hangt een bijzondere expositie van de Duitse kunstenaar-fotograaf Michael Wolf. Er hangen niet alleen foto’s. Er is ook een enorme installatie opgebouwd van plastic speelgoed, en er staan vers-leten stoelen uit Hongkong. Fotografie als totaalervaring.

En verder:

Gastcolumn (Leo Erken) Het Project De Opdracht Uitbesteed Presentatie Ondernemen Boeken Juridisch

