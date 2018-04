Pf nummer 3 is uit met de volgende inhoud

06 Sander Du Floo

Veel straatfotografen leggen de werkelijkheid zo realistisch mogelijk vast, maar tegenwoordig zie je ook fotografen die vanuit hun fantasie een werkelijkheid oproepen. Een van hen is Sander du Floo.

12 Chan Hong Yui Clement

Het in Leiden gepresenteerde project Z-Axis is ontstaan in 2014, maar het principe van dit project wordt in de toekomst voortgezet. Z-Axis bestaat uit foto’s van Hong Kong, de woonplaats van Chan Hong Yui Clement. Hong Kong is gebouwd op een heuvelachtig terrein.

18 Jasper Bastian

De grens tussen Litouwen en Wit-Rusland was ooit een onbeduidende lijn op de kaart, totdat de Sovjet-Unie uit elkaar viel en Litouwen bij Europa ging horen. Nu is het grensgebied de scheidingslijn tussen twee culturen. Jasper Bastian maakte drie reizen naar dit grensgebied.

26 Laura Hospes

De 23-jarige gelauwerde fotografe Laura Hospes heeft een verleden achter zich van eetstoornis, depressie en automutilatie. Uit al haar ellende kwam iets heel moois voort: haar zelfportretten over haar gemoedstoestand. Portretten die ze puur voor zichzelf maakte, maar die de wereld omarmde. Van patiënt tot gevierd fotograaf.

32 Saskia Aukema

Met haar project Veiled is Saskia Aukema door de jury verkozen tot winnaar van het Internationaal Fotofestival. Veiled is een fotoproject over de islamitische gezichtssluier (niqaab) die alleen de ogen vrijlaat. “Jezelf helemaal sluieren is een keuze die voor de meeste mensen niet gemakkelijk is te begrijpen. Ook ik vroeg me af waarom iemand daarvoor zou kiezen. Wie zijn die vrouwen? Ik ging op zoek naar het antwoord op die vraag, en werd verrast.”

38 Emma Smids

Het verleden bestaat niet meer, maar je kunt hem wel herbeleven in gedachte of construeren in beeld. Emma Smids is gefascineerd door de mystiek van herinneringen. Met haar kunst doet ze al jarenlang intensief onderzoek naar dit thema. Gebeurtenissen kun je bijhouden als dagboek in schrift, maar Emma Smids houdt haar dagboek bij in haar gedachte als een landschap van filmische beelden die ze construeert in haar fotokunst.

PORTFOLIO

46 Sacha de Boer Als kind was Sacha de Boer al gefascineerd door fotografie. De fotograaf was in haar ogen een soort ridder van de vrijheid. “De camera gaf mij een alibi om overal binnen te lopen. Ik was eigenlijk heel journalistiek ingesteld, alleen zag ik dat zelf als een vorm van nieuwsgierigheid, vrijheid en avontuur. Ik noem mezelf al lang geen journalist meer, ik ben nu een visueel verhalenverteller.” INFRASTRUCTUUR 58 Beroepsverenigingen Als fotograaf ben je ook ondernemer. Je moet je product vermarkten, onderhandelen en je rechten beschermen. Ondertussen verandert het ondernemersklimaat waar je bij staat. Prijzen staan onder druk en in het medialandschap heeft een kaalslag plaatsgevonden. Hoe vrij is de vrije markt wanneer de grote jongens het voor het zeggen hebben? Beroepsverenigingen DuPho en NVF helpen fotografen om de markt weer in evenwicht te brengen. EXPOSITIE 72 Martin Roemers In 2002 maakte fotograaf Martin Roemers een serie portretfoto’s van Nederlandse soldaten in Afghanistan, die allen waren opgeleid aan de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De portretten hebben een extra dimensie gekregen doordat ze zijn gemaakt met een antieke camera die hij leende van een straatfotograaf in Kabul.

RUBRIEKEN 44 Column 58 Infrastructuur 62 Het Project 66 De opdracht 70 Uitbesteed 74 Presentatie 78 Boeken 82 Techniek 86 Ondernemen 88 Juridisch