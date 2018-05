Reizen met een onderzoekende en open blik

Dit nummer van Pf is gewijd aan reizende fotografen. Ik had ook kunnen zeggen dat dit nummer gewijd is aan reisfotografie maar dat dekt niet de lading. Reisfotografie is het mooie van de wereld vastleggen, waarvoor vele cursussen bestaan en waarvoor je online tientallen tips kunt krijgen. Fotografen die op reis gaan met een opdracht aan zichzelf is een ander verhaal. Zij lezen over de geschiedenis van de landen die zij bezoeken en tijdens hun reis zoeken ze naar de achtergronden van wat ze tegenkomen.

Een voorbeeld is Ruben Terlou, die voor de VPRO het programma Door het hart van China maakte. Naast de tv-opnamen maakte hij zijn eigen documentaire foto’s over China. De gesprekken die hij met de bevolking had, hielp hem om meer diepgang in zijn werk aan te brengen. Hij ontdekte dat China diep geworteld is in combinatie met het eeuwenoude confucianisme en taoïsme.

Roland Brockmann ontdekte dat wij een gefilterd beeld hebben van Afrika. Wij kennen vaak alleen wat media en ngo’s ons willen tonen. Brockmann reisde door Afrika om dagelijkse verhalen van gewone mensen te fotografen: boeren, herders, moeders. Mensen met hun dromen en hun trots, mensen met wie wij ons kunnen identificeren. Door zijn foto’s kunnen we anders naar dit continent leren kijken.

Olaf Otto Becker reisde met een 8×10-inch naar Groenland om het afbrokkelende ijs in beeld te brengen. Hij maakte esthetische beelden van een naderend gevaar, de opwarming van de aarde. Jarek Kotomski fotografeerde het harde en simpele bestaan van een Tibetaanse dorp in de Himalaya dat in de winter onbereikbaar is. De Tibetaanse cultuur is er nog ongeschonden bewaard gebleven. Daniëlle Celie maakte een fictieve serie van vroegere reizen in de 17e eeuw, die van de Hollandse walvisvaart. Jeroen Swolfs pakte het groots aan. Hij reisde niet naar een bepaald land, maar hij besloot 195 hoofdsteden van de wereld te fotografen. Hij zocht naar het straatbeeld dat ons met elkaar verbindt. Hij wilde als antidotum van het negatieve nieuws dat ons dagelijks via de media bereikt een positief wereldbeeld laten zien. Hoe beroerd de wereld ook is, er zijn altijd licht- puntjes volgens Swolfs.

In de portfolio brengen we de winnaars van de categorie Environment Stories van World Press Photo 2018. De prijzen gingen naar Kadir van Lohuizen, Luca Locatelli en Daniel Beltrá. Van Lohuizen en Beltrá zijn betrokken bij ons leefklimaat en hoe vervuiling en ontbossing het leven op onze planeet verschraalt. Locatelli richtte zich op de oplossingen die ons eigen land biedt door hoogont- wikkelde landbouwtechnieken.

Voor de fotograaf die in de komende maanden op reis gaat, moge de in dit nummer uitgelichte fotografen een inspiratiebron zijn om met een onderzoekende en open blik naar de wereld te kijken. Wat wil je vertellen over de landen die je bezoekt, met welke blik wil je fotograferen? Wil je de schoonheid laten zien of ook meer, de verhalen van de mensen die je ontmoet, de culturele achtergrond, de veranderende natuur? Fotografie is het medium bij uitstek om de wereld waarin wij leven met elkaar te delen.