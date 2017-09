Wij hebben in dit nummer een keuze gemaakt uit het enorme aanbod van Unseen. Pf koos voor fotografen die zich hebben laten inspireren door de natuur. Zij hebben allemaal een eigen verhaal over en een zeer persoonlijke beleving van de natuur. Elspeth Diederix dook in de Noordzee op zoek naar schilderachtige kleuren van oesters en kreeften. Jacqueline Hassink zocht op onder andere IJsland de stilte en de kracht van de natuur op plekken waar geen internetverbinding is. Nicholas Hughes brengt met zwart-wit foto’s zijn romantische ervaringen in de natuur in beeld. Aan zijn analoge techniek koppelt hij in zijn beelden een meditatieve rust. Miho Kajioka geeft in haar dromerige beelden, die zij combineert met poëtische teksten, uiting van verschillende lagen van waarneming van de natuur. De door ons geselecteerde fotografen laten zien dat de natuur bij de mens een emotionele laag aanboort die moeilijk te omschrijven is maar wel bijzondere fotografie oplevert.

Het scheppen van een eigen identiteit blijkt ook altijd een grote inspiratiebron voor fotografen. De Utrechtse stichting Fotodok organiseerde een tentoonstelling met de naam Voorbij Wij en Zij waarin groepsvorming en identiteit onder de loep worden genomen. Wij interviewden Gilleam Trapenberg die de machocultuur van de Cariben in beeld bracht. Dat de moderne massamens weinig individuele identiteit heeft, weet Hans Eijkelboom haarfijn vast te legen. Zijn ontluisterende fotoseries van identiek geklede mensen die de winkelstraten bevolken, laten dat op een droge manier zien. Op een en dezelfde dag legt hij zonder moeite een reeks vrouwen met rode bomber-jacks vast, mannen met gestreepte poloshirts, of mensen die, heel origineel, met een afdruk van de Amerikaanse vlag op hun kleding lopen. In het Portfolio brengen we fotografen die meedoen aan de fotoveiling om de organisatie Young in Prison te steunen. De opbrengst gaat naar creatief onderwijs voor jonge gedetineerden. Mocht je als fotoverzamelaar niet slagen op Unseen dan kun je begin oktober nog altijd naar de YiP-vei- ling in Amsterdam. Fotogra e is overal om ons heen en bereikt een steeds groter publiek. Voor de fotografen is dat een zegen. De kunst is er gebruik van te maken en nieuwe markten aan te boren.