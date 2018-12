Ons tweede Pf jubileumnummer is vandaag uitgekomen en staat vol met jonge fotografen. Keken we in nummer 8 terug op de afgelopen 35 jaar, in dit nummer kijken we naar de hedendaagse ontwikkelingen. We hebben diepgaande interviews met zeven jonge fotografen. Zij zijn allen autonome beeldmakers.

In dit tweede jubileumnummer kijken we naar de hedendaagse fotografie. Welk soort werk maken jonge fotografen? Welke ideeën hebben zij over fotografie? Hoe zien zij de functie van hun projecten en series? Wij brengen in dit nummer fotografen voor het voetlicht die zijn afgestudeerd aan een van de academies of fotoscholen. Sommige fotografen zijn nog student, zoals Sabine van Wechem die in het laatste jaar van de Fotoacademie zit. Zij reisde naar de favela Vila Cruzeiro in Rio de Janeiro en wist er op een intieme en ongedwongen manier het dagelijks leven te fotograferen. Een prestatie als je weet hoe gevaarlijk die wijk is. Frederik Buyckx bezocht ook Brazilië maar zocht zijn fotografie vervolgens vooral bij natuurvolkeren in Kirgizië en Albanië. Hij ziet zichzelf als documentair fotograaf, maar dan wel vanuit zijn eigen beleving.

Eline Benjaminsen laat zien dat de nieuwe generatie fotografen niet terugdeinst voor moeilijk te visualiseren thema’s. Voor haar afstudeerwerk aan de KABK richtte ze haar camera op de flitshandel die mogelijk is gemaakt door steeds sneller internet. Zij documenteerde plekken waaraan je niets kunt zien, maar waar microgolven van de beurshandel over het landschap flitsen. Zij wilde aanvankelijk fotojournalist worden, maar voelde meer vrijheid als kunstenaar.

Popel Coumou, afgestudeerd aan de Rietveld Academie, maakt driedimensionale objecten die ze later fotografeert. Zij zoekt in haar beelden de emotie binnen de architecturale vormen. Voor Anouk Kruithof is de fotografie een zoektocht naar de communicatiemogelijkheden van het medium fotografie zelf. Alice de Kruijs, afgestudeerd aan de Fotovakschool, combineerde maskers van spirituele Afrikaanse dansers met moderne westerse kleren, waardoor ze een persoonlijke draai aan haar onderwerp gaf. Esther Máire studeerde aan de Willem de Kooning Academy in Rotterdam. In haar werk zocht zij naar de psychologie van onze omgeving. De wereld om ons heen vertelt volgens haar veel over hoe wij leven en denken.

We zien dat de oude quasi objectieve blik naar de wereld geheel heeft plaats gemaakt voor de persoonlijke insteek. Dit concludeert ook Ruud de Jong in zijn artikel over de opkomst van het persoonlijke verhaal in de fotografie. Volgens hem komt dat doordat de objectieve nieuwsgaring zo snel is, dat de fotograaf altijd achter de feiten aanloopt. De hedendaagse fotograaf kan beter zijn verhaal vanuit een persoonlijke visie brengen, als een visuele romanschrijver.

De jonge generatie onderzoekt onze wereld en het medium fotografie met veel interesse en nieuwsgierigheid, eigenschappen die noodzakelijk zijn voor een bestaan als fotograaf. Het huidige medialandschap kan behoorlijk verwarrend zijn voorjonge fotografen. In de gastcolumn, dit keer over twee pagina’s, legt Stephen Mayes uit dat de hedendaagse fotograaf zich niet meer afwachtend moet op stellen als leverancier van beeld, maar dat hij zichzelf moet zien als een onafhankelijke visuele communicator. De fotograaf moet, in deze tijd van constante verandering, zijn eigen plek veroveren en zichzelf relevant maken voor de wereld om zich heen. We zien dat de prijzen die er bestaan voor fotografie ook die kant op gaan. De SO-award wil niet de beste foto maar het meest eigen porfolio de eer van de prijs geven. De nieuwe fotograaf is een autonoom beeldmaker.

