Pf Magazine is begonnen met een Youtube kanaal, waarop video’s van interview met bekende Nederlandse en buitenlandse fotografen geplaatst worden. We zijn begonnen met drie interviews, met Andres Serrano, Jan Banning en Eddo Hartmann. In de toekomst volgen nog veel meer interviews.

Pf is met video’s begonnen omdat met name de jongere fotografen en studenten minder lezen en meer naar Youtube gaan om korte films te bekijken over fotografie. Daarom zijn de video’s van interviews ook relatief kort gehouden, omstreeks tien minuten.

De drie geïnterviewde fotografen zijn ook al gepubliceerd in Pf en daarom vormen de video’s een mooie aanvulling op de tekstuele informatie.

In de video’s zijn de foto’s opgenomen waarover de fotografen praten zodat de kijker direct kan inleven in de onderwerpen waarover de fotografen praten.

De interviews zijn gehouden door hoofdredacteur Ton Hendriks en zijn opgenomen en bewerkt door redacteur Merel Huisink. De drie pilot-video’s zijn alle opgenomen in 2017.

Hieronder staan de links naar de video’s.

Andres Serrano had een expositie in Huis Marseille. Zijn werk werd gepubliceerd in nummer 5 van 2017.

Jan Banning had een expositie in Museum de Fundatie. Zijn werk werd gepubliceerd in nummer 7 van 2017.

Eddo Hartmann had een expositie in Huis Marseille. Zijn werk werd gepubliceerd in nummer 8 van 2017.



KLIK HIER VOOR HET VIDEOKANAAL VAN PF OP YOUTUBE