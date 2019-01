De gehele redactie van Pf wenst alle fotografen een heel creatief 2019. Mogen er veel mooie en bijzondere fotoseries gemaakt worden.

In het afgelopen jaar 2018 heeft Pf een tal van bijzondere fotografen gepubliceerd: Iwan Baan, Goos van der Veen, Dolph Kessler, Julia de Cooker, Paul den Hollander, Marinka Masséus, Harry Gruyaert, Gemmy Woud-Binnendijk, Daniel Castro Garcia, Marjolein Blom, C. Barton van Flymen, Alexander Sporre, Ivor Prickett, Sander Du Floo, Chan Hong Yui Clement, Jasper Bastian, Laura Hospes, Saskia Aukema, Emma Smids, Sacha de Boer, Ruben Terlou, Olaf Otto Becker, Roland Brockmann, Jarek Kotomski, Daniëlle Celie, Jeroen Swolfs, Bastiaan Woudt, Willem Poelstra, Ruben Timman, Vincen Beeckman, Jan Hoek, Diana Nicholette Jeon, Martin Schoeller, Daan Paans, Juan Fabuel, Christine Simpson, Thomas Zika, Olivia Lavergne, Bruno V.Roels, Claudius Schulze, Małgorzata Stankiewicz, Mathieu Asselin, Jeroen Bocken, Murray BallardStephen Gill, Osborne Macharia, Mandy Barker, Nadia Bseiso, Geert van Kesteren, Bert Teunissen, Reinier Gerritsen, Bertien van Manen, Bert Verhoeff, Teun Hocks, Paul Kooiker, Kadir van Lohuizen, Dirk Braeckman, Sabine van Wechem, Frederik Buyckx, Eline Benjaminsen, Popel Coumou, Anouk Kruithof, Alice de Kruijs, Esther Máire.

In 2019 gaat Pf verder met het publiceren van de meest spraakmakende portfolio’s. We beginnen met het eerste nummer met de winnaar(s) van de Zilveren Camera.

Nieuwe uitgever: Virtùmedia

Voor Pf is dit jaar ook een nieuw begin want we hebben een nieuwe uitgever. Vanaf 1 januari 2019 wordt Pf uitgegeven door Virtùmedia in Zeist, een uitgeverij én creatief en ondernemend mediabedrijf. Voor Virtumedia begint alles met krachtige content, toegesneden op de behoeftes van de doelgroep. Virtùmedia geeft bladen uit in de culturele sector. Titels zijn onder andere: Archeologie magazine, BK-Informatie, Dans Magazine, Geschiedenis Magazine, Schrijven Magazine, Sociologie Magazine, Theatermaker,Scènes, Heaven, Gonzo (muziekbladen), De Nieuwe (opiniërende kunstkrant van Arti et Amicitia), Didactief, Odeon (opera blad), Natura, Yoga International.

Pf ziet de toekomst met Virtùmedia in vertrouwen tegemoet.