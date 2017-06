De twintigste editie van Photo España heeft zijn deuren geopend. Photo España heeft mooie juweeltjes in haar programma opgenomen. Een van de meest bijzondere exposities is die van de te vroeg overleden Italiaanse landschapsfotograaf Gabriele Basilico, met de titel Entropy and Urban Space. Zijn expositie is te vinden in Museum Ico in Madrid.

Ramón Esparza, de curator van de expositie legde bij de opening uit waarom hij voor deze titel heeft gekozen. “De stad is een systeem dat een voortdurende verandering ondergaat. De schoonheid van de stad is iets wat nooit is maar altijd iets wil worden. Het is constant op zoek naar zijn eigen identiteit.”

Gabriele Basilico produceerde zijn werk in dezelfde periode waarin de stijl van de New Topographics in Amerika ontstond. Echter hij ontwikkelde zijn eigen stijl en visie, waarbij hij afrekende met de romantiek. De scheiding tussen de ongerepte natuur een de door de mens geschapen stedelijke omgeving maakte Basilico ongedaan. Hij maakte foto’s van landschappen waarbij de stad een prominent aandeel had.

Een bijzondere serie foto’s maakte hij in de kapot geschoten stad Beiroet. Hij fotografeerde de ruïnes van de stad als een archeologische onderzoeker naar de wonden van de huidige door oorlogen geteisterde samenleving. Hij bezocht de door de burgeroorlog beschoten stad Beiroet vier keer in de een periode van twintig jaar.

Er zijn vele interessante exposities zoals de niet eerder getoonde werken van de Zen-fotograaf Minor White, foto’s uit Cuba van Elliot Erwitt, de reportage over Ethiopië van Cristina García Rodero, en de mathematische studies van Peter Fraser.

De XXe editie van PHotoESPAÑA vindt plaats tussen 31 mei en 27 agustus 2017

de agenda kun je hier vinden.