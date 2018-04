De vierde editie van het International Photo Festival Leiden is zaterdag 7 april begonnen en duurt tot en met 15 april, op een geheel nieuwe locatie: de Lammermarkt en het nabijgelegen Kiekpad en Stationsplein. Het festivalterrein is dé plek waar de nieuwe generatie topfotografen en het publiek elkaar kan ontmoeten. Pf besteedt in nummer 3 speciale aandacht aan het festival.

Buitententoonstelling IPFL Selectie 2018 en Expo Daniëlle Celie: 24/7 toegankelijk.

Exposities Photoville en Head-on: Containers geopend van 11-18 uur.

De activiteiten van het randprogramma vinden (tenzij anders vermeld) plaats in het Scheltema Complex (Marktsteeg 1, op enkele minuten van de Lammermarkt).

Rond het festivalterrein is diverse horeca te vinden. Bovendien loop je zó de historische binnenstad in. De locatie is bijzonder goed te bereiken, zowel met de auto als per trein.

Auto

Onder de Lammermarkt ligt een spiksplinternieuwe parkeergarage (de diepste parkeergarage van Nederland, 525 plekken).

Trein

Leiden CS ligt op enkele minuten lopen van het Festivalterrein. Sterker nog: Op het Stationsplein en langs de route over het Kiekpad vind je al direct enkele exposities.

