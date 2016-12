Met de komst van de nieuwe Macbook Pro met Touch Bar van Apple, haasten software fabrikanten om hun product gebruik te laten maken van deze nieuwe functionaliteit.

Photoshop CC

Photoshop CC heeft een nieuwe update die drie categorieën naar de Touch Bar brengt. In de basis brengt Adobe veel gebruikte sliders naar de Touch Bar, zodat deze niet meer op het scherm aangepast hoeven te worden. De brush selectie geeft gebruikers de mogelijkheid om grootte van penselen en de overvloeimodi aan te passen. Met de laag selectie kunnen veel gebruikte tools geselecteerd worden via de Touch Bar, als ook het makkelijker scholen door de geschiedenis van de lagen. Als laatste is er een favorieten selectie waarbij gebruikers zelf hun eigen favoriete acties in kunnen zetten. Meer informatie is te vinden op de website van Adobe.

Luminar

Luminar van Macphun kwam al eerde met een update die de Touch Bar ondersteund. De software, die alleen op Apple draait, maar wel met een mogelijke PC versie komt in 2017, komt met vijf functies voor de Touch Bar. Hieronder zijn het selecteren van filters en editing tools, het aanpassen van de penseel grote en de sterkte van de reisonderdrukking.

Gebruikers van Luminar kunnen de komende maanden nog veel meer updates van de software verwachten. Macphun Software komt elke één a twee maanden met een nieuwe update van Luminance. De nieuwste update staat ook al klaar en bevat naast batch processing ook twee nieuwe filters en een verbeterde kleur temperatuur filter. Kijk voor meer informatie op de website van Luminar.