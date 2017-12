De PIA d’Or Talent Award is een nieuw opgezette nationale beeldwedstrijd . Het initiatief daartoe is genomen door Professional Imaging in samenwerking met Master Photographers Network (MPN) en Studio34x. Iedereen die dit wil kan meedingen naar de prestigieuze wisselbokaal de PIA d’Or . Het doel van deze wedstrijd is om onbekende getalenteerde fotografen, professioneel of niet professioneel, jong of oud, uit te dagen mee te doen aan deze wedstrijd en de resultaten daarvan onder de aandacht te brengen van het publiek.

Waarom een nieuwe wedstrijd? Anno 2017 is het communiceren d.m.v. beeld actueler dan ooit tevoren. Aan de hand van een thema worden de deelnemers uitgedaagd mee te doen aan deze wedstrijd. Het maakt niet uit of he t beeld gemaakt is met het goedkoopste cameraatje of met de meest sublieme uitrusting, de hindernis van de apparatuur heeft de organisatie daarmee weg willen nemen. Het gaat over het eindresultaat, niet over het gebruikte gereedschap. Ieder mens is in principe creatief. Op deze wijze worden beperkingen zoals beroepsfotograaf of niet, de keuze voor een professionele uitrusting, consumentencamera of de smartphone, weggenomen. Kortom, men kan beeld maken met alles waar beeld uit komt. Op een modesessie van Frank Doorhof op Professional Imaging werd er aan Frank gevraagd waarom hij daar met een amateurcamera fotografeerde. Het antwoord kwam direct: “Ik ben professioneel fotograaf en kan daarom met iedere camera fotograferen”. Nadat de vraagsteller ietwat bekomen was van dit antwoord kwam de volgende vraag aan het publiek, gesteld door Frank Doorhof ditmaal: “Wie maakt het beeld , de camera of de fotograaf?” Het bovenstaande kan als een uitgangspunt worden gezien van de wedstrijdopdracht. Als thema werd gekozen voor RESPECT. Het is de bedoeling dat de deelnemers dit thema uitwerken. Het prijzenpakket bestaat o.a. uit de PIA d’Or wisselbokaal die werd ontworpen en vervaardigd voor Professional Imaging. De overige prijzen worden mogelijk gemaakt door de medewerking van alle deelnemende exposanten op Professional Imaging 2018. Meer informatie vindt u op www.professionalimaging.nl