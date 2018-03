next

Op zaterdag 24 maart jl. werden voor de eerste keer de prijzen uitgereikt van de nieuwe nationale beeldwedstrijd de PIA d’Or Talent Award. Tijdens de eerste juryronde in februari werden uit 584 inzendingen, die allen voldeden aan het wedstrijdthema “RESPECT”, de volgende tien kanshebbers voor de PIA d’Or Talent Award geselecteerd: Reiny Bourgonje – Ton Bennemeer – Deborah Roffel – Peter Friederich – Tom Baetsen – Martin Hol – Frank van Boxtel – Jolanda Siemonsma – Adrian Kuipers – JeRoen Murré. Naast de drie prijswinnende beelden werden ook 7 genomineerden bekendgemaakt.



Tom Baetsen, die als winnaar eindigde, kreeg uit handen van Lindsay Adler (USA) de PIA d’Or wisseltrofee uitgereikt. De tweede prijs werd gewonnen door Deborah Roffel, de derde prijs was voor Adrian Kuipers.



De prestigieuze PIA d’Or Talent Award is nauw verbonden met Professional Imaging, het grootste beeldevent in de Benelux. De prijswinnaars kregen hun prijs dan ook uitgereikt tijdens deze 3-daagse beurs in De Loods te Nijkerk. Gelijktijdig werd de expositie van de genomineerde werken geopend, met tien perfect verzorgde afdrukken van de winnende beelden en de eervolle vermeldingen.

Over de PIA d’Or Talent Award: Deze nationale fotowedstrijd is een initiatief van Professional Imaging, MPN – Master Photographers Network en Studio34x met als doel beelden van getalenteerde beeldmakers te ontdekken en onder de aandacht te brengen van het publiek.

De verschillende prijzen en bijkomende publiciteit geven het grote publiek gelegenheid kennis te maken met de bijzondere kwaliteiten van de deelnemers.

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door alle deelnemende bedrijven die vertegenwoordigd zijn op het beeldevent Professional Imaging 2018. Door niet afhankelijk te zijn van één grote sponsor kan meer nadruk worden gelegd op de diversiteit in de professionele fotografie. De bijdragen van de ruim tachtig deelnemende bedrijven vloeien overigens weer terug door de winnaars het prijzentegoed naar eigen inzicht te laten besteden bij diezelfde organisaties.

Meer over het beeldevent Professional Imaging en de PIA d’Or Talent Award is te vinden op www.professionalimaging.nl