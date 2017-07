Woensdag 6 september organiseren PictureThis Den Haag en Panorama Mesdag een speciale editie in het museum Panorama Mesdag. Op deze avond geeft Tadao Cern, fotograaf en kunstenaar uit Litouwen, een diepte-interview rondom zijn huidige fototentoonstelling Comfort Zone, te zien tot 22 oktober bij Panorama Mesdag.

Het interview sluit aan bij Cerns eerste museale fototentoonstelling Comfort Zone. Een serie over de schoonheid van imperfectie. De slapende, nietsvermoedende badgast, dicht op de huid geportretteerd, is onherkenbaar en in al haar kwetsbaarheid afgebeeld. Deze avond neemt Tadao de bezoeker mee in zijn zoektocht naar de schoonheid van imperfectie, geeft hij in klare taal zijn visie op fotografie weer en toont hij ons zijn serie foto’s van de mensen op het strand. En ook laat hij zien hoe hij de foto’s maakte. Na het interview is er gelegenheid de tentoonstelling en het Panorama te bezichtigen. Het interview vindt in het Engels plaats.

Platform

PictureThis is een Haags platform voor fotografie met als doel fotografie vanuit de hele wereld voor het voetlicht brengen aan fotografieliefhebbers uit Den Haag en omstreken. Panorama Mesdag heeft jaarlijks wisselende tentoonstellingen, waaronder hedendaagse fotografie.

Programma

17.00 uur: Inloop.

17.30 uur: Interview Tadao Cern – Edouard van Arem.

18.30 uur: Q & A.

19.00 uur: Bezoek tentoonstelling en museum en borrel met bitterballen.

20.00 uur: Sluiting

Toegang bedraagt € 7,50. Vrienden van PictureThis Den Haag hebben gratis toegang. Aanmelden kan hier.

