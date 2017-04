Woensdag 19 april vindt de eerste PictureThis Den Haag plaats van 2017. Dit keer zijn er presentaties van Mariken Wessels, Marieke van der Velden, Wim van Sinderen en Julia Gunther.

Mariken Wessels is beeldend kunstenaar. Zij begeeft zich in de ambigue zone tussen feit en fictie. Ze maakt ‘documentaire fictie’ en speelt net zolang met betekenissen van zowel gevonden als zelfgemaakte foto’s tot er een nieuw verhaal ontstaat. Het Fotomuseum presenteert deze serie nu samen met drie eerdere series, getiteld Elisabeth – I Want To Eat – (2008), Queen Ann. P.S. Belly Cut Off (2010) en Keepsake (2011), in de eerste museale solotentoonstelling van Wessels in Nederland. Bovendien maakt zij speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw werk, de korte film Elisabeth (2017). Wim van Sinderen gaat in gesprek met Mariken. Over haar werk, haar motieven en haar boek ‘Taking Off. Henry My Neighbor’.

Best Verzorgde Boek

Dit in 2015 bij gepubliceerde boek werd in 2016 genomineerd voor Best Verzorgde Boeken van Nederland en Vlaanderen, kreeg een eervolle vermelding van de internationale jury van Schönste Bücher aus aller Welt op de Leipziger Buchmesse en won de prestigieuze Author Book Award op het festival Les Rencontres de la Photographie in Arles. Bezoekers kunnen op 19 april dit boek kopen. Mariken zal op verzoek de boeken signeren. Hier vind je een interview met Wessels.

Marieke van der Velden

Van december 2016 tot en met februari 2017 reed Marieke van der Velden 3200 kilometer door Nederland. Op zoek naar keukentafels en cafés, een sterke bak koffie en een goed gesprek over het leven in Nederland anno 2017. Wat heb je nodig van de maatschappij? Wat heb je te bieden? En wat zou jij doen als je de baas zou zijn van Nederland? Ze vertelt hoe dit bijzondere project is verlopen en wat het heeft gebracht.

Blik achter de schermen

Wim van Sinderen was dit jaar jurylid bij World Press Photo. Met hem nemen we de winnaars door en ondertussen vertelt Wim over het proces van jureren. Hoe gaat dat nou in zijn werk? We krijgen via Wim een blik achter de schermen van het kiezen van wellicht wel de belangrijkste fotoverkiezing van het jaar.

Proud Women of Africa

Julia Gunther is een bijzondere fotografe. Zij vertelt en toont de verhalen die zij in Afrika maakte van gewone, maar toch bijzondere Afrikaanse vrouwen: Proud Women of Africa. Julia is talentvol en komt vol enthousiasme haar verhalen vertellen.

Programma

17.00 uur: Deur open

17.30 uur: Opening door Edouard van Arem

17.35 uur: Wim van Sinderen in gesprek met Mariken Wessels. I’M OKAY. YOU’RE OKAY

17.50 uur: Marieke van der Velden: Nederland o Nederland

18.25 uur: Wim van Sinderen: jureren bij World Press Photo

18.40 uur: Julia Gunther, en het project Proud Women of Africa.

19.00 uur: Afsluiting en borrel

20.00 uur: Sluiting

Locatie:

Fotomuseum Den Haag

Stadhouderslaan 43

2517 HV Den Haag

Toegang

De toegang bedraagt € 7,50. Vrienden van PictureThis hebben gratis toegang.