Pieter Bas Bouwman concentreert zich op meerdere onderwerpen die te maken hebben met het vluchtige leven van deze tijd. Hiermee wil hij de vergankelijkheid van het leven verbeelden en de beschouwer een stapje terug laten nemen. Hij krijgt een nostalgisch en melancholisch gevoel bij het leven dat voorbij gaat. Met zijn fotografie onderzoekt hij de disbalans en de balans van de mens in zijn omgeving. “Met mijn werk probeer ik de beschouwer, te laten ontsnappen aan de hectische maatschappij waarin alles voorbijraast.”

Pieter Bas Bouwman is niet bang om zichzelf te zijn. Daarom verbindt hij zijn fotografie met zijn eigen identiteit. Hij ziet zijn werk als een soort dagboek van zelfreflectie waarmee hij zijn stemmingen en emoties verbeeldt. “Mijn gevoelens en emoties zijn de belangrijkste kenmerken die mijn werk maken zoals het is.” Voor Bouwman is de camera een medium om gevoelens vast te leggen die hij moeilijk in woorden kan omschrijven. In zijn analoge fotoserie IMPRINT suggereert de ruis en bewegingsonscherpte het verstrijken van de tijd en de dynamiek van het leven. Zijn negatieven ontwikkelt hij met fixeer en chemicaliën in een ontwikkelzak. Vervolgens behandelt hij deze negatieven op een ruwe manier, waardoor er beschadigingen en stofjes in het beeld ontstaan. Volgens Bouwman vertaalt hij hiermee de schoonheid van het onvolmaakte bestaan. “Ik zie dat iedereen heel makkelijk perfecte foto’s maakt voor Instagram. Daar raak je heel snel aan gewend. Wat ik aan mijn beelden toevoeg is dat ik juist de schoonheid van de imperfectie wil laten zien.”

Voordat Bouwman fotografie ging studeren heeft hij een half jaar op een wildreservaat in Zuid-Afrika gewerkt. Hij raakte geïnspireerd door de mooie omgeving en ging dieren fotograferen. “Op een gegeven moment wilde ik voor National Geographic werken, maar toen ik op de Fotoacademie kwam, zag ik dat mijn stijl daar niet bij paste. Ik ben mij gaan focussen op de mens in zijn omgeving. De natuur beïnvloedt mij nog steeds in mijn fotografie. Ik geniet van het fotograferen van dieren in het wild, het landschap en de mens. Met name de onbalans tussen hen.”

Pieter Bas Bouwman (1990, New York) groeide op in Den Haag. In 2016 studeerde hij met zijn fotoserie IMPRINT af aan de Fotoacademie te Amsterdam. In 2017 werd hij geselecteerd voor de GUP Magazine Photography Talent en de Olympus Young Talent Award. Zijn werk is tot en met 11 februari 2018 te zien in Focus Optimus te Amsterdam.

Voor meer informatie www.pieterbasbouwman.com.