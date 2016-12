Op 19 en 20 november zijn de FEP Europese kwalificaties bekend gemaakt. Vierentwintig fotografen hebben de titel QEP (Qualified European Photographer) verdiend, waaronder vier Nederlanders: Ilse Bekker, Ina Vrinssen, Colijn van Noort en Rob Pluijm. Pluijm, portretfotograaf, diende een serie in van twaalf foto’s gemaakt tijdens de Gildefeesten in Ravenstein.

“Een keer per jaar organiseert de FEP de mogelijkheid om een portfolio te laten beoordelen door een aantal Europese topfotografen,” vertelt Pluijm. “Deze fotografen hebben eerder het hoogste predicaat, MQEP (Master Qualified Euopean Photographer), gehaald. Er zijn drie verschillende niveaus: het basisniveau (EP), QEP en MQEP. Voor het middelste niveau dien je een portfolio in bestaande uit twaalf foto’s, afgedrukt op een vast formaat. Deze foto’s worden vervolgens door vijf juryleden beoordeeld om te zien of ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Wanneer vier of meer juryleden overtuigd zijn van de kwaliteit, word je benoemd tot QEP. Is de verdeling drie voor, twee tegen dan gaan de juryleden met elkaar in discussie en proberen ze elkaar van hun standpunt te overtuigen.”

‘Gemiddelde’ fotograaf

De benoeming tot QEP vindt Pluijm een eer. “Het geeft een goed gevoel dat mijn foto’s aan de kwaliteitsnormen voldoen. Ik doe mee om te kijken hoe ik de kwaliteit van mijn werk kan opschroeven. Voor mij is het een manier om te zien of ik op de goede weg zit. Bovendien kan ik me zo onderscheiden van de ‘gemiddelde’ fotograaf. Klanten vinden dit soort dingen heel interessant. Bovendien is het goed voor de naamsbekendheid. Ik probeer er zoveel mogelijk persaandacht voor te krijgen.”

De fotoserie heeft Pluijm dit jaar gemaakt. “We hebben in Ravenstein een samenwerkingsverband tussen zes fotografen. Grote evenementen brengen we samen in beeld, ieder heeft zo zijn eigen expertise. Ik heb tijdens de Gildefeesten in Ravenstein portretten gemaakt. Ik wist niet zo goed wat me bij deze dagen moest voorstellen. Maar er zijn zo’n 500 deelnemers, die in een optocht door de stad gaan.”

Vestingmuur

“Ravenstein is een vestingstadje. Mijn favoriete plek is de vestingmuur, daar heb je prachtig licht. Bij de vestingmuur heb ik foto’s gemaakt van mensen die meeliepen in de optocht. De mensen hebben niet geposeerd. Sommige stonden even stil omdat ze moesten wachten. Uit de foto’s heb ik twaalf geselecteerd voor deze serie. De serie heb ik la-ten beoordelen door een aantal collega’s, om te kijken of deze zou voldoen aan de kwaliteitseisen.”

Pluijm wil opgaan voor een benoeming tot Master. “Dat is wel mijn intentie. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je een fotoserie hebt die aan de eisen kan voldoen. De lat ligt op dit niveau wel erg hoog.”

Meer informatie: www.europeanphotographers.eu en www.robpluijm.nl.