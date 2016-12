Helen Arenz, Bram Smulders en Laura de Mildt, drie studenten aan de Fotoacademie in Amsterdam hebben samen de stichting ‘Point of view Amsterdam’ opgericht. “Via de stichting verkopen we foto’s gemaakt door studenten,” vertelt Helen Arenz. “Een groot deel van de opbrengst gaat naar goed doel: we gebruiken het geld voor een beurs voor talentvolle, startende fotografen. Ook wordt het geld gebruikt voor educatieve doeleinden, voor het organiseren van workshops of rondleidingen door een museum. Voor fotografen zonder financiële middelen is het namelijk best lastig om je carrière van de grond te krijgen.”

“Vorig jaar hebben Laura, Bram en ik gewerkt aan een gezamenlijk project: The Italian Dinner. We wilden dit werk koppelen aan een ideëel doel. Het is een enorm werk geworden, van 1 bij 5 meter. Mooi is dat iedereen om niet heeft meegewerkt: de acteurs, De La Mar en visagisten. Het werk is vanaf nu op drie formaten te koop via onze website.”

“Na het maken van The Italian Dinner hebben we de stichting opgezet. Laura wilde niet in het bestuur zitten, dus na het oprichten is zij er meteen uitgegaan. Bram en ik worden nu geholpen door iemand van de Academie. De Fotoacademie gaat ook helpen bij het bepalen welk werk straks op de website wordt aangeboden.” Het is de bedoeling dat ook andere studenten hun werk via de website kunnen aanbieden.

OntmoetplanB

Het werken voor goede doelen is niet vreemd voor Helen. Naast haar studie werkt ze voor de stichting Wereldkoks, een initiatief van stichting OntmoetplanB. “We stimuleren mensen die nét de aansluiting missen met de arbeidsmarkt, de stap te maken naar een beroepsopleiding en/of betaald werk. Mensen uit verschillende culturen (óók de Nederlandse!) en met verschillende achtergronden werken bij ons in de kookstudio en volgen tegelijkertijd een opleiding.”

Het nieuwe denken

“Ik vind dat je elkaar moet helpen, je moet meer als community denken. Dat is het nieuwe denken. Binnen de fotografie overheerst het oude denken nog vooral, waarbij de fotograaf solitair werkt. Iedereen moet door het ‘ik-proces’ heen. Maar het is mooi wanneer je daarna weer in het ‘wij’ gaat denken. Dat wil ik later als fotograaf ook: samenwerken met anderen om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren.”

Van de opbrengst van Italian Dinner hoopt de stichting de eerste beurs beschikbaar te kunnen stellen. Meer informatie: http://pointofview.amsterdam.