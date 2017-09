Lezing ‘Politieke fotografie bestaat niet meer’

Als drie van de meest vooraanstaande politiek fotografen van Nederland het zelf zeggen, dan zal het wel waar zijn: politieke fotografie bestaat niet meer. Bert Verhoeff (fotograaf Hollandse Beelden en Hollandse Hoogte), Roel Rozenburg (fotograaf Hollandse Hoogte en initiatiefnemer Hollandse Beelden) en Martijn Beekman (fotograaf Hollandse Hoogte en redactie Hollandse Beelden), laten aan de hand van 30 foto’s (van toen tot nu) zien hoe het was én is om parlementair fotograaf te zijn. Ze vertellen hoe het is om zo dicht bij de bekende gezichten van Den Haag te werken en waarom de fotografie zoals zij die kenden niet meer bestaat. Discussie is geoorloofd!

Het is simpel: elke foto staat 3 minuten op het scherm, waarbij de fotografen vertellen over het moment, over de politicus en over de foto zelf. Ze vertellen leuke anekdotes maar geven ook hun mening over de veranderingen die ze als fotograaf hebben gemerkt. Er is minder geld voor goede fotografie, de politici zijn zich bewuster van de camera en er zijn veel meer regels om je aan te houden. Komt daar nog verandering in? Wanneer was het kantelpunt en wat veroorzaakte dat?

Aan het einde van de avond kan ieder voor zich beslissen hoe het er voor staat met de verhouding tussen de Nederlandse politiek en fotografie.

De lezing is een samenwerking tussen Hollandse Hoogte en Hollandse Beelden en valt samen met het uitkomen van de special van fotomagazine Hollandse Beelden over 55 jaar politieke fotografie. Deze uitgave ter waarde van €12,50 krijg je gratis mee!

Link naar evenement: http://ow.ly/llLa30fslMk

Info:

Vrijdag 27-10-17 20:00-22:00 Het fotolokaal Zwaardstraat 16 te Den Haag