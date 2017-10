POL@HAVE, een duo bestaande uit Hans van de Pol en Fred van der Have fotografeerde in vier dagen honderdtwintig mooie koppen van Rotterdammers, forenzen, arbeiders en toeristen op de Coolsingel in Rotterdam. Het resultaat: honderd goudeerlijke portretten van mensen die even daarvoor nietsvermoedend passeerden. Een aardige dwarsdoorsnede van wat er zich dagelijks over de Coolsingel beweegt. De portretten zijn zonder opsmuk en in mum van tijd gemaakt. Ook de belichting is speciaal: deze werd real time op de bewegingen van de modellen aangepast.

Hans van de Pol geeft een toelichting op het project. Hij belt vanuit Italië, waar hij een aantal weken verblijft. Italië is dichterbij dan Maleisië, waar Fred zich bevindt. “Fred zeilt de laatste dertien jaar rond de wereld. Af en toe komt hij terug in Nederland.” Dan zoeken de fotografen elkaar op. Tijdens zo’n bezoek aan Nederland is het project bedacht en uitgevoerd.

Statement

“Ik ben commercieel fotograaf,”aldus Hans. “Ik heb lang een eigen studio gehad. Momenteel heb ik een werkruimte in een pop-up winkel aan de Coolsingel.” Daar zijn de portretten voor het project gemaakt. “Afgelopen zomer heb ik met Fred vierenhalve dag aan dit project gewerkt. We wilden honderd portretten maken, waar we uiteindelijk iets tastbaars mee wilden creëren, zoals een boek. Iets dat verder gaat dan een verzameling mooie portretten. Een statement waarmee we ons in de kunstwereld willen profileren.”

Belichting

Voorafgaand aan het project heeft het duo gezocht naar de gewenste belichting. “Voor deze serie hebben we zowel zacht als hard permanent licht gebruikt. Het zachte licht is afkomstig uit een cirkellamp, met een doorsnede van 1.40 meter. Deze bestaat uit veertig lampen. We hebben alleen de bovenste lichtjes aangedaan. Het harde licht is afkomstig van een spot, dat weerkaatst op het gezicht via een bewerkte spiegel. Het zorgt voor scherp licht rond de neus en zacht licht bij het voorhoofd. We hebben van te voren pakweg honderd testshots gemaakt van elkaar en daarna zijn we begonnen.”

Taakverdeling

De taakverdeling was duidelijk. “Als wereldreiziger is Fred gewend om snel contact te maken met mensen. Hij selecteerde de mensen die passeerden. Telkens wanneer iemand met een koele kop voorbij kwam, ging hij erop af. ‘Mogen we drie minuten van je tijd?’ vroeg hij de modellen. ‘We maken een boek met koele koppen op de Coolsingel’. De mensen stonden in mum van tijd weer buiten. In drie minuten was het echt klaar.” Inclusief het noteren van namen, mailadressen en toestemming voor het gebruik van de portretten.

Poncho of patat

“We hebben de mensen gefotografeerd zoals ze binnenkwamen. Soms compleet met poncho of zakje patatje. Geen visagie of styling, gewoon gaan staan. Ook bijzonder is dat we het licht op de bewegingen van het model hebben aangepast. Meestal werk je met een vaste lichtopstelling. Door het bewegen van de spiegel die de spot reflecteerde, hebben we bij elke opname het juiste licht gecreëerd. Het was een echt samenspel: ik maakte de foto, Fred creëerde het licht. Al dan niet op mijn aanwijzingen. Samen stuurden we het model aan. De serie is met een middenformaat Hasselblad gemaakt.”

Dwardoorsnede

In korte tijd is zo een mooie dwarsdoorsnede ontstaan van onze maatschappij, of in ieder geval van de mensen die zich dagelijks over de Coolsingel bewegen. “Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen met een mooie kop en soms zelfs modelachtige kwaliteiten op een gewone werkdag over straat lopen.”

Voortvarend

Het duo pakt een en ander voortvarend aan. Er is in korte tijd een drukker gevonden, de opmaak is vrijwel gereed en Wilfried de Jong schrijft het voorwoord. “Ik ken Wilfried nog van vroeger; heb met hem samengewerkt in de journalistiek.” Nog dit jaar ligt het boek in de schappen. Dan wordt ook een website gemaakt. “We werken hard en hebben dagelijks een paar maal contact. Ondanks het grote tijdsverschil.”

Expositie

Ook zijn er contacten met de gemeente Rotterdam, Museum Rotterdam, De Kunsthal en het Nederlands Fotomuseum om te bezien of er een expositie van de serie mogelijk is. “Museum Rotterdam is net bezig met het samenstellen van een expositie over de Coolsingel. Waarschijnlijk zijn we net te laat om daar bij aan te haken.”

Norm bepalen

De gehanteerde werkwijze smaakt wat Hans betreft naar meer. “Je kunt allerlei onderwerpen kiezen. Honderd mensen die in de rij staan voor het Anne Frankhuis. Honderd daklozen of mensen met een beperking. Om maar iets te noemen. Het is goed dat we dit nu eenmaal hebben gedaan. Dan heb je de norm kunnen bepalen. Met een boek in handen heeft POL@HAVE bovendien iets om te laten zien aan mogelijke opdrachtgevers, musea en geïnteresseerden.” Meer informatie: www.vandepol.nl en www.have.nl.