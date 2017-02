Horsemen, oftewel mannen op paarden, met een typische klederdracht bestaande uit kleurrijke dekens, bivakmutsen en Batsotho hoedjes. Ze leven in de bergen van Lesotho, een land volledig omringd door Zuid-Afrika. In de bergen ligt een aantal zeer afgelegen dorpen, die moeilijk bereikbaar zijn met de auto. Het reizen gaat per paard, ezel of de benenwagen. Fotograaf Thom Pierce stuitte bij toeval op de Horsemen en maakte een serie portretten in een adembenemende omgeving.

“Het is een kwestie van geluk dat ik op deze plek foto’s heb kunnen maken. Ik werkte op dat moment aan de serie ‘The Price of Gold en ik reisde door Zuid-Afrika en Lesotho op zoek naar een groep mensen die een rechtszaak wilden aanspannen tegen de Zuid-Afrikaanse goudmijnen. Al reizend is het is onmogelijk om niet onder de indruk te raken van het landschap in Lesotho. Terwijl ik door de bergen reed, zag ik mensen schapen drijven en hun vee hoeden, lopend en te paard, met hun typische klederdracht.”

Jonge herders

“Het zag er interessant uit, daarom maakte ik een aantal foto’s. Ik had echter geen tijd om er lang bij stil te staan. Zo’n zes maanden later besloot ik terug te gaan, om te kijken of ik een serie zou kunnen maken van de jonge herders. Ik besloot te starten in Semonkong en realiseerde al snel dat er ook een serie zat in foto’s van de horsemen. Ik heb de eerste dagen besteed aan het fotograferen van de jonge herders en ben daarna verder gegaan met een serie over de horsemen, reizigers en veehoeders. Ik werk nog steeds aan de serie over de jonge herders, dat is een lange termijnproject.”

“De dorpelingen reizen vanuit de bergen naar de stad Semonkong om benzine te kopen, voedsel en water. Ook trekken ze naar de stad om mensen te ontmoeten en om te werken. De dekens die de mensen dragen maken deel uit van hun cultuur en hebben verschillende symbolische betekenissen. Deze dekens zijn geïntroduceerd door de Britten tijdens de koloniale tijd. Lesotho is nu al vijftig jaar onafhankelijk, maar de dekens zijn gebleven als kenmerk van de Basotho mensen.”

Levensonderhoud

“De inwoners van Lesotho hebben weinig inkomen en zijn voor een groot deel afhankelijk van steun van de overheid. Veel van hen voorzien deels in hun eigen behoefte, door groenten en mais te verbouwen. Een groot aantal inwoners heeft daarnaast zelf paarden en houdt koeien, schapen of kippen om in het levensonderhoud te voorzien. Het leven in Lesotho gaat langzaam en het is niet ongewoon om vier uur te moeten lopen voordat je een stad bereikt. Het is een enorm vriendelijk land en de omgeving is werkelijk onbeschrijfelijk.”

Tolk

Pierce is met een tolk de bergen in getrokken. “Ik verbleef in een lodge in de bergen. Elke ochtend ben ik er op uitgetrokken en heb ik de paden in de verschillende richtingen afgelopen, tot wel 8 uur per dag. Met hulp van de vertaler heb ik de mensen die we tegenkwamen aangesproken en hen gefotografeerd. Soms kwamen we op een geweldige plek en hebben we gewacht tot er iemand langs kwam. We zijn maar heel weinig vrouwen te paard tegengekomen. In de uiteindelijke serie zit maar een foto van een vrouw te paard. Het wordt gangbaarder voor vrouwen om te rijden, maar tot voor kort was het voor hen gebruikelijker om te lopen.”

“Ik vond het belangrijk dat we de mensen goed uitlegden wat de bedoeling was van het project. Nicky, mijn vertaler, heeft dat heel kalm en rustig gedaan. Hoewel het geweldig was om met de mensen te communiceren, wilde ik niet te veel tijd van ze vragen. Het fotograferen zelf ging heel snel. Alles had ik van te voren al ingesteld, dus het was alleen een kwestie van de mensen positioneren en wachten tot zowel paard als ruiter zich op z’n gemak voelde.”

Visuele factoren

“De kracht van de beelden heeft te maken met de combinatie van visuele factoren. Natuurlijk zijn de afzonderlijke elementen interessant: het landschap, de paarden, de mensen en hun kleding. Wanneer je deze op zo’n manier combineert met het licht, zodat het portret en landschap met elkaar in evenwicht zijn, dan creëer je iets bijzonders. Natuurlijk kun je de zon niet beïnvloeden als fotograaf, dus het heeft tijd en geduld gekost om het juiste licht te krijgen. Het jaargetijde hielp daarin mee, de kleuren van het landschap waren een beetje gedempt, en vormden daarmee een zachte achtergrond voor de portretten. Ik ben onlangs terug geweest om wat landschapsfoto’s te maken voor het boek (dat medio 2017 verschijnt) en de kleuren waren nu heel anders.”

Balans

“De stilte in de bergen, dat maakte indruk op me. Ik wilde daarom een sterk gevoel van balans in de foto’s, in de compositie en het licht, om de mensen op de juiste manier in hun leefomgeving te plaatsen. Ik wilde beelden maken met een moderne uitstraling. Het zou makkelijk zijn om de foto’s iets nostalgisch te geven en deze levensstijl als ouderwets neer te zetten, maar dat is het niet. De mensen leven nu op deze manier.”

De foto’s stralen rust en kalmte uit. “Dat is alleen mogelijk wanneer het paard rustig is. Bij sommige foto’s wilde het paard niet stilstaan en was deze onrustig. Dat creëert een heel ander gevoel. Deze foto’s hebben de eindserie niet gehaald.” Meer informatie: www.thompierce.com of volg hem via zijn Instagram account: @thom.pierce.