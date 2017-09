Fotovakschool Amsterdam presenteert met trots zijn tweeënvijftig beste afstudeerders van het jaar 2017 tijdens de Graduation Show. In Amsterdam vindt vanaf 26 oktober tot en met 29 oktober de expositie plaats met de mooiste foto’s. Boy Surminksi is een van de uitverkorenen. Hij heeft twee werken geselecteerd voor de expositie. De portretten zijn meermaals in de prijzen gevallen. Het succes smaakt naar meer. “Ik hoop me te kunnen blijven ontwikkelen als fotograaf en in de toekomst vaker dit soort prijzen en eervolle vermeldingen op mijn naam te zetten.”

Als eerste werk heeft Boy voor een portret van Angel gekozen. Een model met sproeten. “Vorig jaar heb ik Chantal, een medestudent op de foto gezet. Ze heeft prachtige sproeten. De foto sprak me zo aan, dat ik besloot er een vervolg aan te geven. Via een modellenbureau kwam ik in contact met Angel. Een meisje met sproeten en een interessant uiterlijk.”

Freckels

“De foto van Angel heb ik vervolgens ingediend bij verschillende fotocompetities. Dat leverde een aantal eervolle vermeldingen op. Dat smaakte naar meer. Daarom heb ik een serie portretten gemaakt van mensen met sproeten, Freckels.”

Prijzen

Varusa Misidjan is op de tweede foto te zien. “Deze foto is gemaakt tijdens de tweede ontmoeting met het model. Zij had een blauwe sjaal mee en we wilde kijken wat we hiermee konden doen. De foto valt kennelijk in de smaak: ik heb er al diverse prijzen mee gewonnen.”

Juiste portret

Het juiste portret selecteer je op je gevoel, aldus Boy. “Het beeld geeft je een bepaald gevoel waardoor je er lang naar kan blijven kijken. Wanneer ik zelf dit gevoel bij een foto heb, weet ik dat ik de juiste te pakken heb. Voor een mooi portret neem ik de tijd en wil ik graag het model eerst beter leren kennen. Het model moet zich op zijn of haar gemak voelen. De foto’s maak ik altijd thuis in de woonkamer. Dat zorgt direct voor een ontspannen sfeer.”

Eigen stijl

In een overvolle fotografenmarkt is het belangrijk jezelf te onderscheiden. “Dat is iets waar ik al sinds het begin van mijn studie aan de Fotovakschool mee bezig ben. Het is heel belangrijk om te werken aan een eigen stijl. Zelf ben ik er nog niet over uit wat mijn stijl is. Van andere mensen hoor ik dat mijn foto’s een rauw randje hebben. Het is fijn om van anderen te horen dat ze kunnen zien dat ik de foto gemaakt heb.”

Buitengewone mensen

In de toekomst wil Boy door middel van zijn werk verhalen vertellen. Over mensen, hun leven en welke keuzes zij maken. Zijn concepten komen voort uit eigen ervaringen en zijn nieuwsgierigheid naar het leven van ‘buitengewone’ mensen. Zo ook zijn afstudeerwerk over transgenders. “Ik ben homoseksueel. En omdat ik nieuwsgierig was naar de scene van transgenders heb ik mij daarin verdiept. Het tv-programma ‘Hij is een zij’ inspireerde me. Er rust toch nog een taboe op transseksualiteit. Daarom wilde ik hierover een serie portretten maken.”

Persoonlijkheid

“Voordat ik met deze serie begon, ben ik benaderd door een transgender. Ze wilde graag haar veranderingsproces in beeld laten brengen. Via haar ben ik in contact gekomen met andere transgenders. Ook heb ik het COC benaderd en een oproep op Facebook geplaatst. Dat laatste bleek heel effectief: na twee dagen had ik al genoeg aanmeldingen. Bij deze serie wilde ik vooral de persoonlijkheid van de mensen laten zien. Ik heb de foto’s daarom zo neutraal mogelijk gehouden.” Meer informatie: www.boysurminski.com.

Expositie

De werken van Boy en 51 andere studenten zijn van 26 oktober tot en met 4 november te zien bij de Fotovakschool in Amsterdam. Daarnaast is er de ‘Grand Grant Evening’. Tien genomineerde kandidaten pitchen op vrijdag 17 november hun fotoproject ten overstaan van jury en publiek. Hiermee maken ze kans op de Keep an Eye Foundation Fotovakschool Grant van 10 duizend euro. De pitches geven inzicht in de ideeën die de jonge fotografen hebben voor hun toekomstige werk. Het wordt een feestelijke avond in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Entree is gratis na aanmelding bij: isis.visser@fotovakschool.nl. Het publiek is welkom van 18– 23 uur.