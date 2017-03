Het is druk op de fotografiemarkt. Hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt als fotograaf? Onder meer door te kiezen voor de juiste positionering. “Dit kun je op twee manieren benaderen,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix. “Jezelf positioneren kun je doen vanuit je eigen voorkeuren en motivatie, of je doet het vanuit de wensen van de klant. Het beste is wanneer de twee ergens samenkomen.”

“Voor bijna alle creatieve beroepen geldt dat mensen het doen omdat ze het leuk vinden. Je positionering als fotograaf is daarmee vooral afhankelijk van wat jij leuk vindt. In dat geval is het hopen dat klanten hetzelfde leuk vinden als jij. Fotografen die op deze wijze opereren zullen hun producten eerst proberen te slijten binnen een kring van vrienden en kennissen om hen heen. Daarna gaan ze in de tweede ring klanten werven. Maar op een gegeven moment droogt die vijver op.”

Middenweg

“Kijk je vanuit zakelijk belang, dan werk je andersom. Je begint vanuit de klant en bedenkt of jij zijn wensen kunt en wilt vervullen. Commercieel gezien heb je dan een grotere kans op succes. Maar dat kan niet iedereen. Dat ene uur per dag iets doen wat je niet leuk vindt, kan je uiteindelijk ook opbreken. Het mooiste is dus wanneer je de middenweg kunt vinden.”

Drijfveren

“Daarvoor moet je eerst weten wat je leuk vindt. Wat zijn je drijfveren? Waar ben je goed in? Wat zijn je zwakke punten? Voordat je aan je positionering kunt werken, moet je dit soort dingen over jezelf weten. Daar kom je achter door gesprekken te hebben met vrienden of een coach. Sommige mensen kunnen dit proces zelf doorlopen, maar de meeste hebben daar een beetje hulp bij nodig.”

Klantvraag

“Ben je eruit wat je leuk vindt en wat je goed kan? Mooi, dan kun je dit proberen te matchen met de klantvraag. Het is zaak deze in kaart te brengen. Weet jij waar de behoeften van de klant liggen? Op dat punt moet je je positioneren. Om achter de wensen van je klant te komen, moet je luisteren naar de klant. Een goed beeld hebben van je klanten is van grote waarde voor elke ondernemer.”

Top 25

“Wat mij heeft geholpen als fotograaf is het heel secuur bijhouden van een excel sheet met daarin informatie over mijn klanten. Daarin nam ik op wanneer de boeking was gedaan, hoe men bij mij terecht kwam plus informatie over kosten, type shoot, enzovoorts. Ieder jaar maakte ik een top 25 van klanten. Vervolgens keek ik naar de gemene delers tussen deze mensen. Vaak bleek dat ik klanten via een aantal ambassadeurs kreeg: mensen die klanten naar mij verwezen. Deze ambassadeurs belde ik dan op om even langs te gaan en bij te praten.”

Hogere segment

“Ook keek ik naar de bedragen die ik bij verschillende klanten verdiende. De ene klant heeft nu eenmaal meer te besteden dan de ander. Als ondernemer wil je natuurlijk graag ook het hogere segment bedienen. Maar hoe doe je dat? Die vraag legde ik voor aan mijn klanten. Hoe kan ik meer klanten als jij bereiken?”

Ideale klant

“Ga na wat je ideale klant is. En zet daar vol op in. Dat betekent dat je wellicht moet aanpassen aan de klant. Bijvoorbeeld door bepaalde kleding wel of niet te dragen. Het ene bruidspaar vindt het vreselijk wanneer je in een spijkerbroek aankomt, de ander vindt het geen probleem. Mensen voelen meer verwantschap met mensen die op hen lijken, dus profiteer daarvan.” Meer informatie: www.happix.nl.