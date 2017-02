Veel fotografen worstelen ermee: hoe verdien ik een boterham met de foto’s die ik wil maken? Anders gezegd: is er een middenweg te vinden tussen…

Verzekeringen. In ons land hebben we de neiging om ons tegen elk risico te verzekeren. Dat leidt nog weleens tot dubbele polissen, bijvoorbeeld voor de…

Wanneer is er voor het laatst over jou als fotograaf gesproken? Of anders gezegd: wie zijn jouw grootste fans en wat doen die? Volgens…