In het LIVE SHOOT THEATER interviewt Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf drie vrouwelijke fotografen die in de fotojournalistiek grote naam hebben gemaakt.

Annabel Oosteweeghel

Annabel Oosteweeghel fotografeert voornamelijk voor de nationale kranten zoals Volkskrant, AD en NRC, maar heeft daarbuiten ook een grote klantenkring, waaronder ING, Albert Heijn en Schiphol. Daarnaast maakte zij eigen projecten waarin zij bijzondere verhalen vertelt van gewone mensen uit onze maatschappij. Vanuit haar vroegere opleiding in de film gebruikt ze fotografie op een filmische manier. Zelf zegt ze over haar werk: “Iedereen kent die momenten en iedere dag heeft die momenten. Dat wil ik laten zien. Daarom werk ik het liefst op locatie en daarom zijn mijn beelden herkenbaar. Bereikbaar. Mijn foto’s en films zijn niet mooier dan de werkelijkheid. Ze zijn zo mooi als de werkelijkheid kan zijn.”

Marieke van der Velden

Marieke van der Velden is een Nederlandse fotografe die naast haar commerciële opdrachten in de afgelopen 20 jaar de hele wereld over heeft gereisd. Zij maakte vaak foto’s in opdracht van Ngo’s, maar ook vanuit haar eigen initiatief. Met fotoseries zoals Baghdad Today,A Monday in Kabulen haar film The Island of All Togetherprobeert ze het dagelijkse nieuws voor de kijker in een bredere context te plaatsen. Over haar werk zegt ze: “Het belangrijkste wat ik tijdens mijn werk het geleerd is dat ieder persoon een eigen verhaal te vertellen heeft. Door mijn eigen persoonlijke projecten aan het dagelijks nieuws toe te voegen, hoop ik dat mensen zich in elkaar kunnen herkennen.”

Cigdem Yuksel

Cigdem Yuksel richt haar camera op situaties waar de strakke regels van de maatschappij wrijven met de menselijke kant. De afgelopen jaren fotografeerde ze vele facetten van de vluchtelingencrisis. In mei 2016 reisde ze af naar de Turkse stad Gaziantep om een schrijnende portrettenserie te maken van Syrische vluchtelingenkinderen die werken in textiel- en schoenenfabrieken. Ze won er de prestigieuze Canon Zilveren Camera mee. De jury roemde de manier waarop de fotoserie Westerse consumenten confronteert met de consequenties van onze politieke en economische keuzes. Met haar onderwerpen probeert ze zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. “Het moet me raken, ik wil compassie voelen of frustratie. Er wordt vaak in cijfermatig beleid gedacht, maar er is ook een menselijke kant.”

