RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2018

Om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie, wordt dit jaar voor de achtste maal een prijs uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Met ingang van dit jaar wordt de prijs uitgereikt onder de naam Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Ook is er dit jaar voor het eerst een categorie voor jong talent: de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

De prijzen worden in november toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Sander Troelstra en Jitske Schols.

CRITERIA

Portretten zijn het voorafgaande jaar gemaakt door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). De genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

Portretten die in aanmerking komen voor de prijs voor jong talent zijn gemaakt door studenten fotografie of fotografen die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse fotografie opleiding. Ook autodidacten kunnen meedingen naar deze prijs. Alle makers die inzenden binnen deze categorie, zijn niet langer dan vijf jaar professioneel werkzaam in de fotografie en/of zijn jonger dan 30 jaar op het moment van inzending. Het ingezonden werk, minimaal drie en maximaal vijf portretten, is vervaardigd binnen een serie.

PRIJZENGELD

De winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize ontvangt 10.000 euro en wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. Daarnaast wordt het winnende werk mogelijk aangekocht door een andere internationale kunstcollectie.

De winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent ontvangt 2.500 euro en mogelijk een portretopdracht van de Rabobank.

JURYLEDEN

Dit jaar bestaat de jury onder meer uit Koos Breukel (portretfotograaf), Philippien Noordam (Hoofd Kunstzaken ministerie van Buitenlandse Zaken), Jitske Schols (winnaar vorige editie Dutch Photographic Portrait Prize), Sabine Verschueren (art director), Narda van ’t Veer (Van Ravesteijn Gallery/UNIT).

www.dutchnationalportrait.gallery/RDPPP2018

Rose Ieneke van Kalsbeek | 06 24 22 04 35 | rose@dutchnationalportrait.gallery

