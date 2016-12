De Nikon D3400 is de nieuwste spiegelreflexcamera van de 3000-familie. Fotograaf Renzo Gerritsen gaat in op de vraag of je dit nog wel een instapmodel kunt noemen?

Ik heb altijd al met Nikon gefotografeerd. Ik ben ooit begonnen met de Nikon D5200 en fotografeer nu met een Nikon D810. Nu ga ik de Nikon D3400 uitgebreid reviewen voor CameraNU.nl. De D-SLR camera heeft de nieuwste ontwikkelingen en een grote DX-sensor van 24,2 megapixels. Is de Nikon D3400 van nu net zo goed als de Nikon D5200 van toen? En is een D3400 een goed alternatief voor de smartphone of compactcamera? Dat gaan we uitzoeken.

Eerste indruk

Klein en licht; dat was het eerste wat ik dacht toen ik de Nikon D3400 in handen had. Vooral de 18-55mm lens is heerlijk licht en klein. Wat een verademing na de Nikon D810. De camera ligt bij mij prima in de hand en alle instellingen zijn snel en gemakkelijk te vinden. Dat heb ik altijd al een pluspunt gevonden bij Nikon. Ook is er een uitgebreide guide-mode met handige aanwijzingen. Bij het instapmodel mag dit natuurlijk niet ontbreken. Eerste indruk is dus goed!

Guide Mode

Bij een instapmodel verwacht je een guide die je overal en altijd met je mee kunt nemen. Met de D3400 kan dat, want deze D-SLR heeft een uitgebreide ‘guide-mode’ (hulpstand). Die activeer je heel simpel door je instelwiel op ‘guide’ te zetten. Als je dat doet, verschijnt er een menu in beeld en dan kan krijg je vier opties: opname, tonen/wissen, retoucheren en instellen.

Tonen/wissen spreek voor zich. Hiermee kun je je foto’s (per datum) bekijken, weergeven als diashow of wissen. Retoucheren geeft je de ruimte om foto’s bij te snijden of om achteraf filtereffecten toe te voegen op al gemaakte foto’s. Met ‘Instellen’ kun je van alles instellen zoals beeldkwaliteit en formaat, filminstellingen, weergaveopties, klok en taal, geheugenkaart formatteren en ga zo maar door.

Opname

Dan komen we bij de mooiste optie: opname. Deze optie helpt je om de camera correct in te stellen in verschillende lichtomstandigheden. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en geavanceerde bediening. Bij eenvoudige bediening kun je selecteren wat je gaat fotograferen zoals verre onderwerpen of close-ups, nachtlandschappen, bewegende onderwerpen etcetera. Als je één van deze onderwerpen selecteert, krijg je de keuze om de zoeker of het livebeeld te gebruiken, of om films te maken.

‘Meer instellingen’ heb je ook en die stelt je in staat om de flitsstand en ontspanstand te kiezen (bijvoorbeeld enkel beeld of continu) en kun je de ISO instellen. Met deze optie ben jij de baas over de camera en kun je je camera volledig benutten.

Is dit je eerste D-SLR, dan zul je merken dat je veel baat hebt bij het gebruiken van de guide-mode. Je maakt op een makkelijke manier kennis met een D-SLR camera en het zal je stap-voor-stap hulp bieden bij het vinden van de juiste instellingen. Maak dus ook gebruik van de guide-mode! Hiermee kom je verder.

Lage licht omstandigheden

Volgens Nikon kun je met de D3400 in situaties met weinig licht fotograferen. Nikon roemt het grote lichtgevoeligheidsbereik van ISO 100 tot 25.600. Als avondspecialist wil ik dat natuurlijk wel eens testen. Over het algemeen is de regel bij het gebruiken van ISO dat de ISO zo laag mogelijk staat. Hiermee voorkom je ruis. Helaas is het soms nodig om je ISO omhoog te schroeven als er te weinig licht aanwezig is. Dan wil je niet dat ter veel ruis te zien is.

Ik heb een aantal testshots gemaakt in onder meer mijn woonkamer, waar heel weinig licht aanwezig is. Met ISO400, f 3,5 en 1/60 sluitertijd kreeg ik een juiste weergave van wat ik op datzelfde moment zag. De ruis is niet meteen zichtbaar op de foto. Positief!

Ik heb foto’s gemaakt met ISO 200 en met ISO3200. Het verschil is duidelijk. ISO3200 vertoont veel ruis en dat is niet prettig om te zien. Tijdens een concert kan je waarschijnlijk uit de voeten met ISO1600 of lager en dat is een wereld van verschil vergeleken met ISO3200. Ook bij ISO 800 vind ik de hoeveelheid ruis niet storend. Ik heb het tenslotte veel erger gezien bij andere camera’s.

Uiteindelijk komen we toch weer terug op de regel: probeer je ISO altijd zo laag mogelijk te zetten om ruis te voorkomen. Lukt dat niet, dan weet je dat de Nikon D3400 prima presteert. Dat is mede te danken aan de sensor van 24,2 megapixels die hierin een belangrijke factor is.

Filmen

HD-filmen is mogelijk met de D3400. Je kunt zelfs 50 tot 60 frames per seconde vastleggen. Door het formaat en het gewicht van de camera is het gemakkelijk om steady shots te maken. De 18-55mm lens is ook een stuk kleiner en lichter geworden. Ook dit draagt bij aan het maken van steady shots, omdat je niet te maken hebt met gewicht of een lange lens. De lens is ook stiller. Noodzakelijk, want als je gaat filmen kun je gebruik maken van continue autofocus. Daar waar je het ‘gekras’ van de lens hoorde bij het scherpstellen, daar hoor je nu bijna niets meer.

Special effects

De Nikon D3400 beschikt over tien special effects. Scroll door de effecten als je kijkt via live view en pas het meteen toe. Denk bijvoorbeeld aan selectieve kleur, miniatuur, low-key en silhouet. Hierdoor kun je lekker spelen en creativiteit zijn. Je kunt de effecten op je eigen manier toepassen met leuke beelden tot gevolg. Hoe je het gebruikt is aan jou. Dat maakt het zonder twijfel een leuke feature. Hierbij vind ik miniatuur het leukste effect, vooral vanaf grote hoogte, juist omdat je zelf kunt bepalen waar de aandacht naartoe gaat. Ook ben ik fan van het effect ‘levendig’. Vooral in deze tijd van het jaar als de bladeren verkleuren. Je krijgt een mooie explosie aan kleuren.

Nikon gebruikt deze effecten al lange tijd, maar nu heeft het instapmodel ook de keuze om via Picture Control bijvoorbeeld contrast of verzadiging aan te passen of door opnames ter plekke uit te snijden. Dit vind ik ontzettend slim, want beginnende fotografen hebben nog niet zoveel aan een uitgebreid Adobe pakket met Lightroom of Photoshop. Dan moet je op zoek naar een online en gratis bewerkingsprogramma, terwijl het nu gewoon al in de camera aanwezig is. Door de app ‘SnapBridge’ te gebruiken, kun je dat ook nog eens via je telefoon of tablet doen door gebruik te maken van een online bewerkingsapp.

SnapBridge

Social media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De smartphone speelt hierin een grote rol. Veel mensen denken zelfs dat de smartphone het uiteindelijk zal gaan winnen van de D-SLR. Ik denk echter dat de D-SLR de smartphone nooit compleet zal gaan vervangen, omdat sommige fotografen de megapixels, de snelheid, kwaliteit en de handigheid van een D-SLR nodig hebben.

Nikon speelt hier handig op in met de nieuwe Nikon app ‘SnapBridge’. Hiermee is het mogelijk om tijdens het fotograferen meteen de foto’s te synchroniseren én te delen op social media. Hoe werkt dat precies? Heel simpel. De camera en je telefoon maken eenmalig verbinding met behulp van Bluetooth. Hierdoor is een continue verbinding met telefoon of tablet mogelijk, zelfs als je de camera uit zet en weer aan. Plus dat de batterij daardoor niet snel leeg raakt. Het positieve is dat je alle voordelen hebt van een D-SLR en dat je tegelijkertijd je gemaakte foto’s terug ziet op je telefoon of tablet. De foto’s zijn daardoor altijd binnen handbereik.

Om de foto’s te kunnen delen is het zaak om de foto’s via de app te downloaden. De app verkleint de foto’s hierbij automatisch naar 2 Mb. Zo wordt het een handelbaar formaat. Bovendien kun je vaak geen bestanden delen via social media die heel groot zijn. Bij een D-SLR is dat natuurlijk al snel het geval. Je kunt een hoge telefoonrekening voorkomen door de optie ‘alleen uploaden wanneer aangesloten via Wi-Fi’ aan te vinken. Ook de EXIF en andere informatie zoals datum, tijd en afmeting zijn terug te zien. Het is gewoon een hele toffe en makkelijk app. Als je er gebruik van kunt maken, doe dat dan ook! De app is beschikbaar in de Google Play store en de App store.

Conclusie

Al met al is de Nikon D3400 mij zeer goed bevallen. Het is een kleine en lichte, maar ook gebruiksvriendelijke D-SLR met leuke en handige features zoals de special effects en de app SnapBridge. De camera heeft een uitgebreide guide mode die je in alle denkbare situaties kunt raadplegen en die je helpt om te groeien in de fotografie. Daar gaat het tenslotte om. Ook de kwaliteit is wat je kunt verwachten van Nikon. Ben jij een creatieve fotograaf die de overstap naar een D-SLR overweegt? Twijfel dan niet langer, want dan is de Nikon D3400 de perfecte camera voor jou!