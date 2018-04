Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert van 5 mei tot en 30 juni 2018 een expositie van de Nederlands-Amerikaanse fotograaf Richard Koek. Met ‘New York New York’ deelt de visuele verhalenverteller zijn liefde voor New York City en haar inspirerende bewoners. Recent is ook een gelijknamig fotoboek verschenen.

De foto’s van Richard Koek laten de overweldigende diversiteit van New York zien en de kwetsbaarheid van het gecompliceerde leven in de stad. Voor kijkers biedt zijn werk alle ruimte voor een eigen interpretatie. Hierdoor wordt elke foto een nieuw en uniek verhaal.

Na een loopbaan als jurist, volgde Richard Koek (Ilpendam, 1965) zijn grote passie voor fotografie en verhuisde in 2000 naar New York, een stad die continu verandert. Momenteel woont en werkt hij afwisselend in Amsterdam en The Big Apple.

Het autonome werk van de fotograaf is gepubliceerd in toonaangevende titels als Interview Magazine, The Independent, The New York Review of Books, The New York Times en Stern. Daarnaast is zijn werk opgenomen in de collecties van het Nationaal Archief, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

5 mei – 30 juni 2018

Openingstijden galerie

De galerie is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.

Eduard Planting Gallery | Fine Art Photographs

Eerste Bloemdwarsstraat 2 in Amsterdam

T: 020 320 67 05

www.eduardplanting.com