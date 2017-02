Van zaterdag 20 mei t/m zondag 18 juni heeft op een tiental locaties het FotoFestival Naarden 2017 plaats. Right Here, Right Now is het hoofdthema op de vijftiende editie van het culturele evenement, dat tweejaarlijks tienduizenden bezoekers trekt voor actuele series van (inter)nationale topfotografen. De curatoren zijn Feiko Koster en Eduard Planting.

Op het FotoFestival Naarden 2017 zijn nieuwe series te bewonderen van AnaHell, Juha Arvid Helminen, Arthur Mebius, Benoit Paillé, Julia Steinigeweg, Newsha Tavakolian en tientallen andere topfotografen uit binnen- en buitenland. Verder zijn er onder meer rondleidingen, openbare interviews, een fotoboekenwinkel, de buitententoonstelling The Fence met werk van jonge talenten en een fotoboekententoonstelling in het kader van de Nederlandse Fotoboekenprijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Aan het programma wordt tot de opening gewerkt. Uitgebreide achtergrondinformatie en het laatste nieuws staan vanaf medio februari op www.fotofestivalnaarden.nl.

Het FotoFestival Naarden, mede mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan honderd vrijwilligers, toont dit jaar een pakkend overzicht van de ontwikkelingen in niet alleen de Nederlandse, maar ook de internationale fotografie. Met het overkoepelende thema Right Here, Right Now als uitgangspunt zijn verhalende fotoseries te zien over maatschappelijke en actuele thema’s. Het tweejaarlijkse festival geniet wereldwijde bekendheid en is een belevenis voor iedereen die van fotografie houdt. Vijf weken lang is Naarden een bruisende ontmoetingsplek voor professionals, amateurs en liefhebbers. De unieke locatie zorgt ervoor dat bezoekers op loopafstand diverse stijlvolle expositieruimtes kunnen bezoeken, terwijl de buitenlocaties een integraal onderdeel zijn van het festival.

Selectiecommissie: Feiko Koster, Eduard Planting (hoofdcuratoren) en drie gastcuratoren. Bestuur: André van der Velde, Michiel Vos, Erik van der Spek en Peter van den Doel. Coördinator: Joke Smit. Comité van aanbeveling: Martijn Sanders, John Jaakke, Ronald Vles, Joyce Sylvester, Auke Visser, Philippe Remarque. Belangrijke begunstigers: gemeente Gooise Meren, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuur Fonds.

