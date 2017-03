Kaapstad staat bekend om zijn contrasten. De hoofdstad van Zuid-Afrika, een land met een verleden van rassensegregatie. Rijk versus arm, blank versus zwart. In Common Ground kiest fotografiestudente Muriel Schouten ervoor om de culturele dynamiek in beeld te brengen. Daarbij gaat het niet om de verschillen, maar juist om de overeenkomsten tussen de bevolkingsgroepen. Als vanzelf komt ze terecht bij de kust. Want, of je nu dakloos bent, of een goed gevulde portemonnee hebt, bij de kust komt iedereen samen.

“De serie heb ik gemaakt tijdens mijn stage bij Pieter Hugo,” vertelt Schouten. “Zijn werk intrigeert mij door de manier waarop hij aan de hand van portretten aandacht vraagt voor mensen, plekken en momenten die anders voor een groot publiek onzichtbaar zouden blijven. Gedurende drie maanden was hij mijn mentor. Hij heeft me onder meer geholpen bij het editen. Hugo gaf mij de opdracht om gewoon de straat op te gaan met mijn camera, om zo door het maken van beeld te onderzoeken waar mijn fascinatie ligt. Dus zonder vooraf uitgebreid theoretisch onderzoek te doen naar een onderwerp.”

Kust delen

“Rassensegregatie en de manier waarop dit doorspeelt in de maatschappij vind ik een interessant thema. In Kaapstad kwam ik als vanzelf bij de kust uit. Daar komt iedereen samen, ongeacht je afkomst. Ik was gefascineerd door hoe deze mensen de kust delen.”

Gesprek aanknopen

“Toen ik er was, werd het winter in Kaapstad. Het was daarom vrij rustig, er waren niet zoveel toeristen. Daardoor was er ook meer ruimte voor de lokale bevolking om zich te bewegen langs de kust. De camera gaf me het gevoel dat ik daar mocht zijn, me onder de lokale bevolking mocht begeven. Het fotograferen voorzag me van een reden om een gesprek met mensen aan te knopen. Op die manier kreeg ik langzaam een beter beeld van de omgeving en de mensen.”

Dagelijkse taferelen

“De foto’s waarmee ik terug kwam waren voor Hugo heel herkenbaar, het zijn beelden van dagelijkse taferelen. Voor mij als buitenstaander waren de beelden echter bijzonder. Dat deed me realiseren dat de beelden die je maakt en de manier waarop je kijkt naar anderen, heel erg door je eigen cultuur worden bepaald. Sindsdien vormt dit inzicht mijn uitgangspunt voor het benaderen van mijn onderwerpen.”

Westerse blik

“Common Ground heeft me aan het denken gezet. Dit komt ook terug in mijn scriptie. Daarin probeer ik de westerse blik op een andere cultuur te begrijpen. Daarnaast werk ik aan een project in Nederland. Daarin onderzoek ik onze opvattingen over de ander en de invloed die deze opvattingen hebben op de manier waarop mensen worden verbeeld.” Meer informatie: www.murielschouten.com.

Lees meer hierover in onze Beeldspecial. Wanneer je je nu abonneert gratis bij nummer 3.