Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Erwin Olaf is een van de belangrijkste fotografen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Zijn werk is sterk geworteld in de visuele traditie van Nederlandse kunst en geschiedenis en daarom is het fantastisch dat we zijn werk mogen toevoegen aan de collectie van het Rijksmuseum.

Het rijksmuseum ontvangt de kerncollectie van Erwin Olaf. Daarnaast heeft het museum voor € 200.00 werken aangekocht. De reden voor Erwin Olaf om zijn kerncollectie in het Rijksmuseum onder te brengen heeft te maken met zijn lange relatie met het museum en de inspiratie die hij haalt uit de collectie, met name de oude meesters.

Erwin Olaf: Tijdens een schoolreisje in een van de hoogste klassen van de lagere school ben ik gegrepen door het museum en de collectie. Ik was toen vooral gefascineerd door het jeugdige zelfportret van Rembrandt, later zijn daar vele werken bijgekomen.

Het werk van Erwin Olaf

Erwin Olaf (1959), Squares Cum, 1985. Aankoop met steun van de BankGiro Loterij, 2018Erwin Olaf (1959) heeft vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland gehad en prestigieuze opdrachten mogen uitvoeren. Recent maakte hij portretten voor het Nederlands koningshuis en een ontwerp voor de nieuwe munt voor koning Willem Alexander. Olafs fotografische werk is voor het Nederlandse erfgoed van groot belang. Het is internationaal bekend en maakt deel uit van de standaardwerken over de fotografie in de late 20ste en het begin van de 21ste eeuw. Olaf heeft, na te zijn begonnen als fotojournalist in de homoscene, steeds meer zijn eigen thema’s gezocht en zijn onderwerpen geregisseerd, vaak in serie. Hij deed dat zowel in zwart-wit (Squares, Chessmen en Blacks) als in kleur (Mind of their Own; Rain,Hope en Grief, Dusk en Dawn, Berlin, Shanghai). Vooral de laatste jaren is Olaf in monumentale tableaux zijn thema’s gaan uitwerken. Daarbij gaat hij als een echte regisseur te werk. Verstilling, contemplatie en dromerigheid staan nu voorop. Olaf is letterlijk meester in zijn vak en beheerst de kunst van de fotografie (én het theater) tot in de kleinste finesses. Hij is in letterlijke zin een echte ‘beeldmaker’ die zich verwant voelt aan een fotograaf als Robert Mapplethorpe, maar ook aan oude meesters zoals Rembrandt. In die zin slaat zijn werk nadrukkelijk een brug tussen de beeldmakers van vroeger en nu.

Collectie Erwin Olaf in het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum beheert de nationale fotocollectie (ruim 200.000 werken) en had al meer werk van Erwin Olaf in zijn collectie. De kerncollectie omvat vroeg en recent werk, zelfportretten en portretten (zoals Johan Cruijff), werken uit de series Chessmen, Mind of their Own, Paradise Grief, Hope, Dawn, Dusk, Berlin en de portretten van koningin Maxima en leden van de koninklijke familie, evenals een keuze uit het opdrachtwerk voor het Nationale Ballet, het Nederlands Danstheater, Bottega Veneta, Vogue, The New York Times en Diesel.

Erwin Olaf (1959), Grief Caroline, 2007. Overdracht kerncollectie Erwin Olaf, 2018

Tentoonstelling in 2019

Van 16 februari tot 12 mei 2019 brengen Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag een dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf. In de zomer van 2019 presenteert het Rijksmuseum een selectie iconische werken van Olaf waarbij de schilderkunst van onder andere Rembrandt, Vermeer en Breitner als inspiratie diende. De tentoonstelling maakt duidelijk dat Olafs werk een ongebroken lijn laat zien van de vroegste Nederlandse schilderkunst naar het heden.