Reflex Gallery in Amsterdam presenteert van 23 november tot en met 30 december een solo-expositie van fotograaf Roger Ballen. De kunstenaar geniet wereldwijd bekendheid met zijn indringende en psychologisch gelaagde zwart-wit fotografie. De galerie toont een mini-retrospectief met 30 werken, van vroege documentaire foto’s tot recente surrealistische beelden. Ook worden 150 unieke kleuren polaroids gepresenteerd.

Bij de opening van de expositie, tijdens Amsterdam Art Weekend, signeert Roger Ballen twee nieuwe boeken. Ballenesque – Roger Ballen: A Retrospective (Thames & Hudson) biedt een overzicht van het oeuvre dat de fotograaf in 50 jaar heeft opgebouwd. De galerie lanceert Roger Ballen – Polaroids (Reflex Editions), een boek met Ballen’s polaroids die hij sinds 2016 heeft gemaakt. De polaroids zijn exclusief verkrijgbaar bij Reflex Gallery.

Als reiziger in de psyche laat Roger Ballen in zijn foto’s mens, dier en tekening op intrigerende wijze samensmelten. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat uit series, gebundeld in iconische boeken: Boyhood, Dorps, Platteland, Outland, Shadow Chamber, Boarding House, Animal Abstraction, I Fink U Freeky, Asylum of the Birds en Theatre of Apparitions.

Roger Ballen (New York, 1950) woont en werkt al 35 jaar in Zuid-Afrika. Internationaal behoort hij tot de belangrijkste kunstfotografen. Zijn autonome werk is opgenomen in de collecties van een groot aantal musea, waaronder het MoMA in New York, Los Angeles County Museum of Art, Tate Britain in Londen, Stedelijk Museum Amsterdam en Rijksmuseum Amsterdam.

The Skateroom is met de kunstenaar een samenwerking aangegaan voor het design van art skateboards. De nieuwe limited editions worden zaterdag 25 november gelanceerd bij Famous, recht tegenover de galerie. De store is gespecialiseerd in art books en collectibles.

23 november – 30 december 2017

Reflex Gallery Weteringschans 79 A in Amsterdam