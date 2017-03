Romi Tweebeeke Over Wintertijd

Benidrom was vroeger een klein vissersdorpje, maar is inmiddels uitgegroeid tot een stad vol hotels en wolkenkrabbers voor de toeristen. De Zuid-Spaanse kuststad groeide uit tot een van de populairste overwinterbestemmingen van Europa. Met het heldere licht van de Spaanse winter fotografeerde Romi Tweebeeke de overwinteraars op het mediterrane strand.

Bejaarden vormen meestal niet een erg geliefd onderwerp, maar dat vindt de zevenentwintigjarige Romi Tweebeeke onterecht. Voor haar zijn de ouderen juist een fotografisch interessante groep. Zij wil laten zien dat de oud worden niet alleen ‘zielig’ is, maar ook leuk kan zijn. Zij wil zo het debat aanzwengelen hoe mensen oud willen worden. De ouderen op haar foto’s hebben het zeer naar hun zin. Zij begeven zich naar het strand met rollator en strandstoel, doen gymnastiekoefeningen, hangen rond bij de bar, wandelen langs de boulevard, en spelen golf op een van de vele glooiende terreinen. Benidorm is een complete toeristenindustrie geworden, maar dat aspect wil Tweebeeke slechts terloops laten zien. Op één foto zie je te midden van de hotels met namen zoals Monika Holidays, een klein zwembad waar de ouderen zich verpozen. De meeste foto’s laten ouderen zien die positief in het leven staan en genieten van het mediterrane klimaat. Zij voelen zich helemaal niet oud, eerder veel jonger dan hun leeftijd.

In een artikel in Trouw schrijft Tweebeeke zelf over haar ervaringen in Benidorm: “Benidorm dankt zijn populariteit aan oud-burgemeester Pedro Zaragoza Orts. Hij geeft in 1953 als eerste in Spanje toestemming om de bikini in zijn stad te dragen. De toeristen stromen toe, hotels worden in hoog tempo uit de grond gestampt. En dankzij het goede klimaat wordt de badplaats ook een populaire winterbestemming voor senioren. Tijdens mijn eerste reis in februari 2016 tel ik slechts zeven kinderen.”

“Leeftijd speelt in Benidorm geen rol. Het gaat om hoe je je voelt en wat je nog kunt”

Tweebeeke ziet een gelukkig ouderenbestaan onder de Zuid-Spaanse zon. “Opvallend is ook dat de ondervraagden zich in Benidorm gemiddeld zeven jaar jonger voelen. Leeftijd speelt in Benidorm sowieso geen rol. Het gaat om hoe je je voelt en wat je nog kunt. De overwinteraars voelen zich vrij.”

Romi Tweebeeke, die zich ouderenfotograaf noemt, wil met haar boek een debat over het ouder worden entameren. Nu Nederland vergrijst en mensen langer van hun pensioen kunnen genieten, is dit actueler dan ooit. Tweebeeke laat ons de zonnige kant van het ouder worden zien. Een kant die wat haar betreft meer gezien mag worden.

Expositie in de Melkweg Expo Amsterdam. 4 maart t/m 9 april 2017. Het boek Over Wintertijd is via haar website en de boekhandel te bestellen. Het boek is mede tot stand gekomen met bijdrage van het Mondriaan Fonds

