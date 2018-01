Bijzondere projecten van nieuwkomers en gevestigde makers

Zowel het werk van aanstormende talenten als gevestigde makers staat centraal tijdens Rotterdam Photo 2018. In het project ‘Sivar’ volgt fotograaf Katja Poelwijk Sivar, die in 2008 als meisje werd geboren met de naam Silje. Sinds hij de diagnose van geslachtsdysforie heeft gekregen, leeft Sivar als een jongen met de naam die zijn ouders hem bij de geboorte zouden hebben gegeven als hij genetisch een jongen zou zijn geweest.

Matthew Septimus bezocht dagelijks het Zuccotti Park, New York, en maakte de serie ‘Occupy Wall Street’. Zijn bijdrage is het documenteren van een segment van Amerika dat bleef geloven in ‘hope’ en ‘change’.

Het werk van Maartje Brockbernd richt zich op mensen die allemaal met dezelfde problemen worstelen en door de menigte, bewust of onbewust, over het hoofd worden gezien. In

‘Kara Tepe’ neemt Maartje je mee naar het dagelijkse leven op een vluchtelingenkamp in Lesbos. ‘Private Eyes’ laat intieme portretteren zien van mensen met een oogafwijking, die zich kwetsbaar op durven stellen. Op www.rotterdamphotofesival.com is het complete festivalprogramma te vinden.

Samenwerking World Press Photo 2017

Rotterdam Photo heeft een mooie plek in de tentoonstelling van World Press Photo 2017 in de Grote of Sint Laurenskerk. Deze jaarlijkse expositie toont wereldwijde prijswinnende persfoto’s. Rotterdam Photo laat het werk ziek van fotografen, Ola Lanko, Lars van den Brink en Marcel Kollen en Lise Straatsma, met het overkoepelende thema FAKE | TRUTH. De tentoonstelling is tot 9 februari 2018 te zien. Daarnaast zal er op donderdag 8 februari om 15:30 uur, vanaf World Press Photo, een Instawalk plaatsvinden. De Instawalk eindigt bij de opening van Rotterdam Photo om 18:00 uur op het Deliplein, dat gevuld zal zijn met foto- exposities, foodtrucks en muzikale performances.

Rotterdam Photo Talks

Op zaterdag 10 februari zal creatieve loods Fenix II tijdens Rotterdam Photo Talks in het teken staan van verschillende aspecten van visuele cultuur en fotografie, via keynotes, Q&A’s en presentaties. Fotograaf Rob Hornsta vertelt over zijn project ‘Man Next Door’, waarin de vraag hoe goed je je buurman kent en de stigmatisering van de arbeidersklasse centraal staan. Rien Swagerman, oprichter van Viewbook, licht de publicatie

Deze aankomende editie draait om het waarheidsgehalte van fotografie. Een onderwerp dat fotografie sinds haar uitvinding in 1839 heeft beziggehouden.