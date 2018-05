Dupho, beroepsorganisatie voor professionele fotografen, ontwikkelt op basis van blockchaintechnologie een eenvoudig licentiemodel, waarbij de beeldmaker de voorwaarden kan definiëren en deze transparant kan vastleggen. Het Rotterdams Beeldfonds is de proeftuin voor deze nieuwe manier om fotografen te helpen beter hun rechten te laten beheren. Blockchaintechnologie is een perfecte toepassing om direct, dus zonder tussenpersonen, afspraken te maken tussen beeldmaker en de gebruiker. Samen met Connectholland hopen we op een zo aantrekkelijk mogelijke manier deze nieuwe fotografen-tool te ontwikkelen. Via Instagram en de website van Dupho houden we je op de hoogte van dit proces.

Dit kunnen we niet alleen, het Rotterdams Beeldfonds zoekt dan ook constant naar beeldbepalende partners. Wil je met ons de hele stad in beeld brengen en houden en bijdragen aan de realisatie van een foto-opdracht, neem dan contact op met Anne Bloemendaal.

Ik ben 13 en ik woon in Rotterdam

Vanuit de missie van De Kracht van Rotterdam om de hele stad in beeld te brengen, investeert het Rotterdams Beeldfonds in het beeld van de stad. Het Rotterdams Beeldfonds initieert fotoprojecten die de stad, los van beleid of stedenbouwkundige ontwikkeling, in beeld brengt en houdt. Een van deze projecten is het tweejaarlijks terugkerende project Ik ben 13 en ik woon in Rotterdam.

Door een leeftijdsgroep gedurende een lange periode in de hele stad te fotograferen zien we de stad veranderen. We zien kinderen in alle soorten en maten, maar ook hun kleding, hun uitstraling en hun bezigheden. We zien hoe ze leven in de stad, met wie ze leven en wat ze doen. Sommige kinderen hebben al echt een eigen identiteit, anderen zijn nog naïef en heel onzeker net gestart in de brugklas. Een bijzondere groep Rotterdammers die de jaren daarna het beeld van de stad mede gaat bepalen.

Eén fotograaf

Dankzij onze partners kunnen we in 2018 één voorstel honoreren. Voor dit te honoreren voorstellen vragen we de medewerking van de 13-jarigen die bijdragen aan het grote onderzoeksproject Generation R van het Erasmus MC.

Criteria

We roepen fotografen op om hun projectvoorstel per mail toe te sturen. Dit geschreven projectvoorstel geeft antwoord op de volgende vragen:

Hoe ga jij jouw 13-jarigen in beeld brengen en hoe zorg je ervoor dat dit een representatief beeld is van de 13-jarigen in Rotterdam?

Wat ga je van deze 13-jarigen laten zien en waarom? Wat is jouw overweging om op deze manier deze bijzondere groep vast te leggen?

Daarnaast geeft je projectvoorstel een korte beschrijving van jouw signatuur, een overzicht van publicaties en/of exposities en verwijst het naar je up-to-date website.

Proces

Het project loopt 1 jaar, we verwachten van jou 25 foto’s. De fotograaf is verantwoordelijk voor alle aanspraak op het portretrecht, de rechten blijven bij de fotograaf. Het Rotterdams Beeldfonds openbaart de foto’s op www.hetbeeldvanrotterdam.nl, in overleg. Daarnaast zullen de partners de beelden gebruiken in hun media. De beelden van de 13-jarigen uit het onderzoek van Erasmus MC worden geëxposeerd in het Erasmus MC.

Het honorarium voor dit project is €6.500,- incl. BTW. Aanvullend beeldgebruik is in overleg. Na de deadline beoordelen de curatoren in overleg met de partners de geschreven projectvoorstellen. Na gunning van de opdracht overlegt de fotograaf de planning. Na 25% van de periode is er een overleg tussen curatoren en fotograaf over de voortgang. Fotograaf kan in twee delen factureren, de eerste factuur kan 6 maanden na de gunning ingediend worden bij Stichting De Kracht van Rotterdam, o.v.v. 13-jarigen 2018.

Curatoren

Fred Balvert (Erasmus MC)

Wilco Willemsen, beeldredacteur

Partners