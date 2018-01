Op 13 januari opende Nespresso de foto-expositie ‘De Boer & de boer Indonesië’ met foto’s van Sacha de Boer in VondelCS in Amsterdam. Deze expositie neemt Nederlanders mee op reis naar de herkomst van koffie op West-Java.

Waar komt de koffie in ons kopje eigenlijk vandaan? Hoe wordt het gemaakt? En wat bepaalt de smaak? Door de ogen van Sacha de Boer wordt de bezoeker op sprekende wijze meegenomen naar de wereld van koffie. Ook zien we de keuzes die Nespresso maakt in het land van oorsprong, in dit geval Indonesië. De foto’s van Sacha laten zien met hoeveel toewijding en respect voor de natuur de boeren werken en elke dag opnieuw streven naar de hoogste kwaliteit koffie.

Sacha de Boer reist als fotograaf de wereld rond om mensen en culturen vast te leggen. Met Nespresso reisde ze af naar West-Java in Indonesië, waar een van haar favoriete koffiesmaken, de Dharkan, vandaan komt. “Als echte koffieliefhebber was ik benieuwd hoe de diepe, intense smaken van deze koffie zijn ontstaan. Bijzonder om te zien is dat het niet alleen draait om de kwaliteit van de koffie, maar ook om een beter leven voor de boer en de natuur,” aldus Sacha de Boer.

https://www.vondelcs.nl/agenda/expositie-boer-en-boer/