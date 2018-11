Sarah Mei Herman wint de Photographic Portrait Prize met Julian & Jonathan, een portret van haar vader en stiefbroer. Ingetogen, met een prachtige timing vastgelegd. De onderlinge relatie tussen de geportretteerden is het onderwerp en de foto roept daarmee op tot inleven. De spanning tussen beiden is invoelbaar,’ aldus de jury.

Het winnende portret van Sarah Mei Herman maakt deel uit van haar doorlopende serie Julian en Jonathan, waar ze sinds 2005 aan werkt. De serie portretteert de driehoeksverhouding tussen haar, haar halfbroer Jonathan en hun vader Julian. Haar herinneringen aan de relatie met haar vader worden nu weerspiegeld in haar halfbroer, die twintig jaar jonger is. Door hem te fotograferen probeert ze de ongewone relatie te benaderen die ze met hen heeft, hoewel op fysieke afstand. Het werk uit de serie werd gepubliceerd in de Foam Talent-uitgave (2010) en werd tentoongesteld tijdens Nuit Des Images in het Musée de l’Elysée in Lausanne, Zwitserland (2017).

Sarah Mei Herman (NL, 1980) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (BA, 2005) en de Royal College of Art in Londen (MA, 2010). Terugkerende thema’s in haar werk zijn relaties en intimiteit, en de overgang en het grijze gebied tussen vriendschap en liefde. Haar werk was te zien in de National Portrait Gallery in Londen, in Le Chateau d’Eau in Toulouse en op JIMEI X ARLES International Photo Festival 2016 en 2017.

Het juryrapport over het winnende portret van Sarah Mei Herman: ‘Een dubbelportret is per definitie gecompliceerd. Is het feitelijk wel een portret? Het gaat hier immers niet om een enkel persoon. Je ogen flitsen voortdurend heen en weer. Toch vloeit alles in deze foto samen. De foto is ingetogen, de timing is uitzonderlijk. Duidelijk is dat de onderlinge relatie tussen de twee geportretteerden het onderwerp is. De foto roept op tot inleven in de relatie tussen deze beide mensen. De spanning tussen beiden is invoelbaar. Ook de fotograaf speelt een nadrukkelijke rol en wurmt zich er als het ware tussen. Daardoor ontstaat er een driehoeksrelatie waarin iedereen zijn positie heeft ingenomen. De vader kijkt in de richting van de camera, de halfbroer van de fotografe kijkt weg. Tenslotte is daar de fotograaf die observeert en de situatie meedogenloos heeft vastgelegd. De lichtval en de blik die je door de vitrage naar buiten wordt gegund versterken de confrontatie. In een tijd van vluchtig kijken en snel oordelen is dit een portret dat uitnodigt om beter te kijken.’

De jury bestond in 2018 uit juryoorzitter Philippien Noordam (Hoofd Kunstzaken ministerie van Buitenlandse Zaken), Bart Rutten (Artistiek directeur Centraal Museum – Utrecht), Jitske Schols (winnaar Dutch Photographic Portrait Prize 2016), Koos Breukel (portretfotograaf), Narda van ’t Veer (Van Ravesteijn Gallery / UNIT) en Sabine Verschueren (art director).

Uit 400 inzendingen is ​Sarah Mei Herman ​​gekozen tot winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018. Met ‘​Julian & Jonathan’,​ e​​ en dubbelportret van haar vader en twintig jaar jongere halfbroer, maakte zij volgens de jury het beste portret van het afgelopen jaar. Herman ontvangt een geldprijs van 10.000 euro en daarnaast wordt haar werk aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van voorgaande edities zijn opgenomen. Op de shortlist stonden ook ​Carla Kogelman, Dana Lixenberg, Hellen van Meene ​​en​ Wouter le Duc. Voor het eerst is er dit jaar een prijs voor fotografietalent: ​de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent 2018. De winnaar is ​Peggy Kuiper​​ met haar portretserie ‘Dio’. Daarmee laat zij​ ​volgens de jury​ ​zien meer te kunnen dan de productie van een eenmalig ‘lucky shot’. Aan deze categorie deden 50 beginnende fotografen mee. Kuiper ontvangt 2.500 euro en haar werk wordt daarnaast aangekocht door een grote internationale collectie. Op de shortlist stonden daarnaast portretseries van ​Colette Lukassen​​ en​ ​​Vytautas Kumža​​.