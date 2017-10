Op zaterdag 14 oktober is de winnaar van het International Photo Festival Leiden (IPFL) bekend gemaakt. Saskia Aukema is met haar fotoserie ‘Veiled’ (Gesluierd) unaniem tot winnaar verkozen door de vakjury onder leiding van Wim van Sinderen, curator van het Fotomuseum Den Haag.

Aukema heeft bijna drie jaar lang niqaabdraagsters uit Nederland en Engeland gefotografeerd, nadat ze eerst een vertrouwensband met hen had opgebouwd. De jury was onder de indruk van Aukema’s gewetensvolle journalistieke aanpak die we tot de categorie ‘slow journalism’ mogen rekenen. Een aanpak die heeft geresulteerd in een consistente serie portretten die los van het gevoelige onderwerp en de maatschappelijke connotaties hiervan, uitblinkt door positieve creativiteit en beeldende kracht.

Saskia Aukema heeft de niqaab-discussie op een hoger en genuanceerder plan gebracht. De jury is van mening dat dit mede mogelijk is geworden door haar bijzondere talent en vaardigheden op fotografisch gebied. Haar nauwgezette aandacht voor concept, styling, compositie, kleur, vorm en textuur heeft haar serie buitengewoon sterk en communicatief gemaakt.

Saskia Aukema (1975) studeerde Nederlandse taal en letterkunde in Leiden en studeerde in 2013 af aan de Fotovakschool Amsterdam.

Van 7 tot en met 15 april 2018 is in de Leidse binnenstad het werk van Aukema en dat van de 19 andere geselecteerde IPFL-fotografen te zien. Het festival biedt naast binnen- en buitententoonstellingen een hoogwaardig randprogramma en diverse festivalactiviteiten.

Alle informatie op een rij:

Website IPFL: http://photofestivalleiden.com /

Website Saskia Aukema: http://www.zazquia.nl/