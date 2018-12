Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft twee series van fotograaf Dolph Kessler verworven; The Wave. Crossing the Atlantic en De Noordzee rond. Het gaat om respectievelijk 57 en 60 werken. Voor The Wave maakte Dolph Kessler in 2006 en 2011 twee reizen over de Atlantische oceaan. Deze serie toont de zee in pure vorm: alle menselijke of dierlijke aanwezigheid is uit beeld gelaten. De Noordzee rond toont die menselijke activiteit juist wél. Voor dit project reisde Kessler langs de Noordzee om vast te leggen hoe de mens zee en kust probeert te beheersen, er zijn vrije tijd besteedt of er naar commercieel gewin zoekt. Beide series belichten aspecten van de manier waarop de mens zich tot de zee verhoudt. Een relatie die steeds aan verandering onderhevig is. Het Scheepvaartmuseum is met Kesslers series in staat die eeuwenoude verbintenis op nieuwe manieren te duiden.

The Wave, de vele gezichten van de oceaan

Op Dolph Kessler oefent de zee een ongekende aantrekkingskracht uit. De zee is een verlaten en wild element, oneindig en genadeloos. Ze boezemt ons zowel ontzag als angst in. De zee is overweldigend, een allesomvattende kracht en ongrijpbaar voor de nietige mens. The Wave is een portret van de zee, opgebouwd als een golf. Een kalme oceaan gaat langzaam over in een woeste storm. Daarna vlakt de storm af en worden de golven weer rustig. Op de foto’s van Kessler ervaart de kijker de zee op veilige afstand. Door haar in beeld te vangen, wordt de zee als het ware kortstondig getemd. The Wave wordt naar verwachting in 2020 tentoongesteld in het museum.

De Noordzee rond, hoe de mens zich tot de zee verhoudt

Kessler legde tijdens zijn reizen langs de kust van Nederland naar Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Schotland, Engeland en België vast hoe de mens zich tot de Noordzee verhoudt. De serie benadrukt het uiteenlopende karakter van de kust die Kessler al reizend waarneemt. Van zand, strand en havens in Nederland, naar een industriële- en rotsachtige kust in Duitsland tot vissersboten en rotsen in Denemarken en Noorwegen. In Schotland zien wij gras, stenen en verlaten gebouwen, waarna in België met de badgasten de levendigheid weer terugkeert. Het werk geeft een subjectieve visie op de Noordzee weer, waarbij Kessler observeert en zich niet mengt in de taferelen die zich voor zijn lens afspelen.

Fotograaf Dolph Kessler

Dolph Kessler (1950) studeerde stedenbouwkunde in Delft en was planoloog, wethouder van Leeuwarden en ondernemer. Sinds 2006 is hij – na een opleiding aan de Foto Academie Amsterdam -documentair fotograaf. Behalve als fotograaf van de condition humaine (de moderne mens in de hedendaagse samenleving) is hij landschapsfotograaf en gefascineerd door de betekenissen die aan het landschap en de natuur gegeven worden. Hij presenteert zijn werk bij voorkeur in fotoboeken, zoals ook bij de projecten De Noordzee rond (2012) en The Wave, crossing the Atlantic (2017). Met een selectie van foto’s uit het boek Art Fairs (2009). won hij in Nederland de eerste prijs in de categorie cultuur en entertainment van de Zilveren Camera 2009.

Over Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum, gevestigd in een prachtig monumentaal pand uit 1656, laat zien hoe water werelden verbindt. Het museum presenteert topstukken uit, wat door experts wordt beschouwd als, een van de beste maritieme collecties ter wereld. Naast tentoonstellingen op historisch vlak, toont het museum werk van hedendaagse internationale kunstenaars en vormgevers. Met 350.000 bezoekers per jaar bevindt het museum zich in de top 10 van Amsterdamse musea en is daarmee een trekker voor binnen- en buitenlandse bezoekers.

Kijk voor meer informatie op www.hetscheepvaartmuseum.nl.