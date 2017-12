In de foto-expositie Schiphol Slumberland is werk te zien van fotograaf Frits J. Rotgans (1912-1978) en hedendaagse fotograaf Jannes Linders. Historische foto’s van Frits J. Rotgans en recent werk van Jannes Linders nemen de bezoeker mee naar het Schiphol van toen en nu. In Schiphol Slumberland heeft Jannes Linders een nieuwe fotoserie gemaakt naar aanleiding van het werk van Frits J. Rotgans.

De tentoonstelling toont het werk van beide fotografen in 36 foto’s. Frits J. Rotgans was een industriefotograaf, breedbeeldpionier en camerabouwer. Zijn panoramafoto’s schoot hij vanaf spectaculaire standpunten. Van oorsprong reclametekenaar, ontwikkelde hij zich tot de eerste breedbeeldfotograaf van Nederland. In de jaren ’60 en ’70 fotografeerde hij onder meer de bouw en uitbreiding van Schiphol en de Rotterdamse haven. Jannes Linders maakt allerlei werk, maar is vooral bekend al architectuur- en landschapsfotograaf. Hij werkt al sinds 1991 op Schiphol en laat zien dat het op Schiphol niet meer alleen om vliegen gaat, maar ook om economie, milieu, logistiek, veiligheid, immigratie en recreatie.

De foto-expositie komt in het Nationaal Militair Museum goed tot zijn recht. Los van het feit dat Schiphol ooit als militair vliegveld begon, zit de militaire link in het werk van beide fotografen: Rotgans was een goede bekende van prins Bernhard en vloog regelmatig mee met de Koninklijke Luchtmacht, wat hij ook vastlegde. Ook fotografeerde hij de Koninklijke Marine. Linders heeft voor deze expositie Schiphol als een Slumberland geportretteerd. De reizigers die in een luxe zeepbel tussen vertrek en bestemming verblijven, fysiek nog op de grond zijn en de marechaussees die altijd alert moeten zijn.

De expositie maakt onderdeel uit van ‘de Mix’, een initiatief van het Nederlands Fotomuseum en fotograaf Rafaël Philippen. De foto-expositie is te zien t/m 7 januari 2018.

Park Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg 1 3768 MX Soest Postbus 6 3760 AA Soest 085 003 60 00