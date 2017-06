De Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado reisde voor zijn serie Genesis de hele wereld rond. Hij concentreerde zich op de ongerepte natuur en de inheemse volkeren die daarin leven. Genesis laat het leven op aarde zien zoals het duizenden jaren geleden uitgezien moet hebben.

De zwart-wit foto’s van zijn serie Genesis zijn een reactie op zijn voormalige sociaal geëngageerde projecten, onder anderen Workers (1993) en Migrations (2000). In Workers richtte hij zich op arbeiders die in moeilijke omstandigheden werkten. En met Migrations legde hij oorlogen, natuurrampen, hongersnood en de snelle bevolkingsgroei vast, maar voor Genesis zocht Salgado naar het antoniem van het leed op deze de wereld.

“We zijn niet religieus, we geloven niet in een god, maar we gebruiken het Bijbelse woord Genesis als betekenis voor het begin.”

Genesis was voor hem een zoektocht naar de oorspronkelijke staat van de natuur. Salgado laat de kwetsbaarheid van de aarde zien en maakt ons er bewust van dat we onze planeet moeten beschermen. Het project ontwikkelde hij in 2004 samen met zijn vrouw Lélia Wanick Salgado. In de perspreview vertelde hij samen met haar over de betekenis van de titel: “We zijn niet religieus, we geloven niet in een god, maar we gebruiken het Bijbelse woord Genesis als betekenis voor het begin.”

Gedurende acht jaar bezocht hij wel meer dan dertig landen en verre bestemmingen onder andere Antarctica, Afrika, Patagonië, Chili, Madagaskar, Nieuw-Guinea en de Falklandeilanden. Sebastião Salgado documenteerde oceanen, gletsjers, woestijnlandschappen, tropische regenwouden, bijzondere dieren en inheemse stammen die volgens voorouderlijke tradities leven. Hij zocht naar plaatsen op de wereld die ongerept waren. Met zijn foto’s van deze gebieden laat hij de beschouwer zien hoe bijzonder onze planeet is en hoe schaars de ongeschonden natuur is. Zijn foto’s inspireren het publiek om voorzichtig met dieren en met de natuur om te gaan.

Tijdens de persopening in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam vertelde Salgado over zijn avontuurlijke fotoreizen. Soms fotografeerde hij in omstandigheden waarin hij zelf in gevaar kwam, maar niets hield hem tegen om zijn foto’s te maken. Salgado vertelde op een ontroerende wijze hoe hij tijdens een vaartocht bevriend raakte met een walvis.

De voormalige Magnum fotograaf Sebastião Salgado (8 februari 1944, Aimorés) groeide op in een veeboerderij in Brazilië. Daar ontstond zijn interesse in de natuur. Zijn kindertijd op de boerderij heeft veel invloed op zijn latere fotografische werk gehad. Samen met zijn vrouw Lélia Wanick heeft hij ervoor gezorgd dat het gebied van zijn voorouders in Brazilië weer helemaal bebost is.

De tentoonstelling Genesis is nu in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam te bezichtigen. Het is verdeeld in vijf geografische gebieden: Planet South, Sanctuaries, Africa, Northern Spaces, Amazone en Pantanal. De expositie omvat meer dan tweehonderd zwart-wit foto’s en is prachtig vormgegeven en geassembleerd door zijn vrouw Lélia Wanick Salgado. Salgado en Lélia vonden het Nederlands Fotomuseum het mooiste fotografiemuseum waar hij mocht tentoonstellen.

De expositie Genesis is sinds 2013 al in vele landen tentoongesteld geweest, onder andere in Londen, Rome, Parijs, Rio de Janeiro en New York. Het is in het totaal nog vaker bezocht dan de beroemde tentoonstelling The Familiy of Man uit de jaren 50. Genesis van Salgado is wereldwijd door meer dan drie-en-een-half-miljoen mensen bezocht.

Genesis is van 15 juni tot en met 17 september 2017 te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/salgado/