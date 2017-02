Sigma introduceert drie nieuwe objectieven in de de Art lijn. Een 24-70mm f/2,8 zoomobjectief en twee zeer lichtsterke primes, een 135mm f/1,8 en een 14mm f/1,8. De Sigma objectieven komen met vattingen voor Sigma, Canon en Nikon full-frame camera’s.

Sigma 135mm F1.8 DG HSM

Het 135mm telefoto objectief levert dankzij het snelle diafragma van f/1,8 en door minimale axiale chromatische aberratieseen een indrukwekkend bokeh op. Dankzij het toepassen van de nieuwste innovaties in het ontwerp en het optische glas, levert de 135mm beelden met hoog contrast en scherpte, en een resolutie die hoog genoeg is voor camera’s met 50MP.

Het focus mechanisme maakt gebruik van Sigma’s zwevende systeem en een sensor detecteert de oriëntatie van het objectief waardoor het systeem zich aanpast aan de gewichtsverdeling door de zwaartekracht. Een grote hypersonische motor en geoptimaliseerde AF algoritmes zorgen voor snelle en stabiele autofocus prestaties.

Sigma 14mm F1.8 DG HSM

Deze ultra groothoek is nu voor het eerst beschikbaar met een maximaal diafragma van f/1,8. Dit zorgt voor een combinatie van de extreme scherpte diepte van een ultra groothoek en de zeer beperkte scherpte diepte van het grote diafragma, waardoor onderwerpen van zeer dichtbij gefotografeerd kunnen worden en er toch een onscherpe achtergrond kan worden verkregen.

De optische constructie van de 14mm is opgebouwd met drie “F” Low Dispersion elementen en vier Super Low Dispersion elementen die helpen de chromatische aberraties tot een minimum terug te brengen. Het grote asferische voorste lens element met een diameter van 80mm werd voor het eerst gebruikt in de 12-24mm van Sigma en zorgt voor een minimalisatie van vertekening.

Sigma 24-70mm F2.8 OS HSM

De nieuwste 24-70mm van Sigma is gebouwd voor de uitdagende omstandigheden. De behuizing van het objectief is voor een groot deel vervaardigd van metaal terwijl de externe bewegende delen bestaan uit een thermisch stabiel composiet dat niet uitzet of krimpt bij temperatuursveranderingen. Daarnaast is de vatting voorzien van een rubberen afdichting tegen stof en vocht.

De optische constructie bevat drie Special Low Dispersion elementen en vier aspherische elementen om optische aberraties te minimaliseren. Het optische systeem minimaliseert daarnaast vertekening, wat vooral voorkomt in groothoek opnamen. Ook de 24-70mm maakt gebruik van een groot aspherisch voorste lens element, dat is voorzien van een water en olie afstotende coating. De 24-70mm heeft een optische beeldstabilisator en een nieuw ontworpen grote hypersonische motor voor de aandrijving van de autofocus.