Voor velen is het auteursrecht iets ingewikkelds, maar het is zaak om goed te weten wat je rechten en plichten zijn als fotograaf en als afnemer. Om wat orde in de chaos te scheppen en de fotografen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen heeft de Fotografenfederatie een speciale site opgericht over het auteursrecht: Fotografenauteursrecht.nl . Op de site staat informatie over de rechten van fotografen, nieuws over het auteursrecht en interviews die de dagelijkse praktijk van het rechtenbeheer laten zien.

De inhoud is gebaseerd op het boek ‘Buiten Beeld, het auteursrecht van fotografen’, dat Philippe van Wijnen voor de Fotografenfederatie heeft geschreven. Omdat ook het auteursrecht aan veranderingen onderhevig is, vormt de nieuwe website een goede aanvulling op het boek. De site wordt mede gesteund door de juristen van de NVJ en de advocaten en juristen van Pictoright.

Met de nieuwe site hoopt de Fotografenfederatie een minstens zo succesvol platform te hebben als het eerder gelanceerde Fotografenondernemen.nl. Het is in ieder geval verstandig om geregeld op de site fotografenauteursrecht.nl te kijken om je op de hoogte te houden.