Vlak voor de Photokina weet Sony iedereen te verrassen met de komst van de G-master 24 mm F1.4 groothoeklens. Met de twee andere grote cameramerken Nikon en Canon in het kielzog, doet Sony er alles aan om het programma van hun spieggeloze fullframe camera’s uit te breiden. Een van de meest gehoorde klachten in de beginjaren van de A7 serie was het gebrek aan lenzen. Sony heeft dat serieus genomen door elk jaar wel met een of meer lenzen te komen. Vandaag kondigt Sony een hoogwaardige 24 mm F1.4 groothoeklens aan. Deze lens was nog een ontbrekende schakel in het assortiment hoogwaardige lenzen.

Tijdens een persbijeenkomst op Sicilië kreeg Pf de mogelijkheid om de lens uit te proberen. Het eerste wat opvalt is dat de 24mm/1.4 lens verrassend licht en compact is. Hij weegt slechts 445 gram (gelijksoortige lenzen wegen 650 gram) en heeft een lengte van 92,4 mm. De balans is goed verdeeld waardoor hij lichter aanvoelt dan een zoomlens van hetzelfde gewicht.

Belangrijker zijn natuurlijk de prestaties en die liegen er niet om. De 24mm F1.4 blijft vrijwel dezelfde scherpte geven bij alle diafragma’s. Sony heeft gebruik gemaakt van nieuwe platte lenselelenten. Omdat bij de kromming van een lenselement er verschil in scherpte optreedt tussen het centrum en de randen, geeft een plat lenselement minder verschil, waardoor de randen even scherp kunnen worden als in het centrum. Tijdens een testopname van een huis in Taormina bleek dat zowel bij F2.0 als bij F11 de hele foto vrijwel precies dezelfde scherpte had, van centrum tot aan de uiterste randen. Een uitzonderlijke prestatie. Ook is de chromatische abberatie zo goed gecorrigeerd dat het onzichtbaar bleek in de testopnamen. (Wel moet gezegd worden dat in Lightroom er een automatische correctie in de RAW bestanden ingebakken zit.)

Zoek de verschillen tussen F2.0 en F11

Een andere, bij gewone fotografie minder merkbare afwijking, de sagittale flare (een afwijking waarbij lichtpunten op de opname vleugels krijgen), is ook effectief opgelost, waardoor je met deze lens de sterrenhemel zonder vervorming kunt fotografen.

Doordat Sony de asferische lenselemeten (XA-elementen, extreem asferisch) meteen in de frontlens hebben toegepast, is de vervorming nog lager dan bij interne asferische lensdelen. Hierdoor komen de lijnen zonder noemenswaardige vervorming op de sensor. Bij opnamen met rechte lijnen is dat duidelijk zichtbaar.

Voor de autofocus is gebruik gemaakt van een direct drive motor DDSSM (Direct Drive SSM), waardoor geen overdracht van beweging via tandwielen nodig is. Hierdoor is de autofocus veel sneller geworden dan bij traditionele systemen.

Heel handig is de diafragma instelring bovenop de lens. Nu kun je heel snel zelf het diagrafma instellen (alleen uiteraard op de A stand van de A7 camera.) Voor filmmakers kun je de instelring traploos instellen.

De G-master serie lenzen van Sony zijn de paradepaardjes van de A-serie. De FE 24mm F1.4 GM is hieraan een belangrijke toevoeging. Fotografen die kwaliteit wilden konden wel een Zeiss Batis 25mm/2.0 kopen, maar nu is er dan ook de eigen Sony 24mm prime lens.

De FE 24mm F1.4 GM is vanaf oktober 2018 verkrijgbaar in de Benelux voor € 1600. Op het Sony Camera Channel op YouTube staat een productvideo van dit objectief. Hier zijn de specificaties.