Sony heeft vandaag de nieuwe α9 (model ILCE-9) full-frame camera geïntroduceerd. De nieuwe camera biedt supersnel continu fotograferen zonder black-outs tot 20 fps, 60 AF/AE-trackingberekeningen per seconde, een maximale sluitertijd van 1/32.000 seconde en nog veel meer. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de 35-mm full-frame gestapelde Exmor RS CMOS-sensor, waarmee gegevens 20x sneller kunnen worden opgeslagen. Deze sensor is gekoppeld aan een BIONZ X-verwerkingssensor en een front-end LSI die de algehele prestaties maximaliseert.

Full-frame compact systeemcamera biedt ultieme snelheid, flexibiliteit en functionaliteit

De eerste full-frame stacked CMOS-sensor met een resolutie van 24,2 MP

Continu fotograferen zonder blackout tot wel 20 fps voor maximaal 241 RAW/362 JPEG-afbeeldingen

Geluidloos en trillingvrij fotograferen bij sluitertijden tot 1/32.000 sec

Brandpuntsvlakfasedetectie-AF-systeem met 693 AF-punten en 60 AF/AE-trackingberekeningen per seconde

Professionele functies zoals een ethernet-poort voor bestandsoverdracht, twee sleuven voor SD-kaarten en een langere batterijlevensduur

Vijf-assige in-body beeldstabilisatie met 5,0 stops compensatie

Deze snelheid en innovatieve manier van geluidloos fotograferen worden gecombineerd met een scherpstelsysteem dat een fasedetectie met 693 AF-punten biedt. Het scherpstelsysteem, dat circa 93% van het beeld dekt, garandeert dat zelfs de snelst bewegende onderwerpen betrouwbaar worden vastgelegd en gevolgd in het hele frame.

De nieuwe α9 heeft ook een trillingsvrije, elektronische en geluidloze sluiter tegen vervorming zonder mechanisch spiegel- of sluitergeluid, waardoor de camera bij uitstek geschikt is voor situaties waarin stilte een absolute vereiste is. Met het oog op maximale bruikbaarheid en betrouwbaarheid is de camera voorzien van een nieuwe Z-batterij, die ongeveer 2,2x meer capaciteit biedt dan W-batterijen en van twee sleuven voor SD-mediakaarten, waaronder één met ondersteuning voor UHS-II-kaarten. Ook is er een Ethernet-poort geïntegreerd en zijn er tal van nieuwe instellingen, knoppen en aanpasbare opties toegevoegd die essentieel zijn voor professioneel gebruik.

Een nieuwe standaard voor snelheid en nauwkeurige scherpstelling

Essentieel voor de snelheid van de α9 is de combinatie van de nieuwe gestapelde 24,2 MP Exmor RS®-beeldsensor, de nieuwe BIONZ X-processor en de front-end LSI.

De enorme verwerkingskracht van deze nieuwe componenten zorgt voor snellere AF/AE-berekeningen en een kleinere vertraging van het EVF-display. De processor en front-end LSI zorgen voor een grotere buffer voor continu fotograferen op een indrukwekkende snelheid van 20 fps met continue AF/AE-tracking voor maximaal 362 JPEG- of 241 RAW-beelden.

Het AF-systeem traceert complexe bewegingen accurater dan ooit tevoren met de mogelijkheid om AF/AE tot 60 keer per seconde berekenen ongeacht of er foto’s worden gemaakt. Wanneer de sluiter wordt bediend tijdens het maken van foto’s, werkt de zoeker volledig zonder black-outs , waardoor de gebruiker te allen tijde een perfect live beeld heeft van het onderwerp. Deze functie combineert alle voordelen van een elektronische zoeker met een directheid en ‘instant’ voordelen die zelfs de beste optische zoekers niet kunnen evenaren, en is beschikbaar in alle fotomodi[xii], in combinatie met supersnel continu fotograferen op 20 fps.

Dankzij een brandpuntsvlakfasedetectie-AF-systeem met 693 AF-punten dat circa 93% van het frame dekt, biedt de camera meer precisie en storingsvrije scherpstelling in scènes waarin scherpstelling anders lastig zou zijn. Het Fast Hybrid AF-systeem werkt circa 25% sneller dan de α7R II zodat snelbewegende objecten altijd goed worden vastgelegd.

Professionele mogelijkheden in een compacte behuizing

De nieuwe full-frame camera van Sony biedt tal van verbeterde functies voor professionele gebruikers.

De α9 heeft een geheel nieuwe Quad-VGA OLED Tru-Finder met hoge resolutie en hoge luminantie met circa 3.686k punten voor een extreem gedetailleerde reproductie van details. De nieuwe Tru-Finder en tegelijkertijd de beste zoeker die Sony ooit in een body heeft gebouwd, heeft een optisch ontwerp met een dubbelzijdig asferisch element. Dit resulteert in een vergroting van 0,78x en een scherpte van hoek tot hoek. De EVF is voorzien van een ZEISS T* Coating om reflecties zo veel mogelijk te elimineren. Daarnaast heeft het een vuilafstotende fluorcoating op de buitenlens.

De helderheid is 2x hoger dan die van de XGA OLED Tru-Finder van de α7R II. Het beeld in de zoeker heeft dus een helderheid die bijna identiek is aan de werkelijkheid. De framesnelheid van de Tru-Finder is aanpasbaar en kan worden ingesteld op 60 fps of 120 fps voor een optimale afstemming op de actie.

Bovendien is de α9 voorzien van een innovatief 5-assige beeldstabilisatie dat in staat is om 5,0 stops te compenseren. Zelfs onder uitdagende belichtingsomstandigheden wordt de volledige kracht van de nieuwe sensor benut. Wanneer de sluiterknop half wordt ingedrukt kan het effect van de beeldstabilisatie continu worden gevolgd in de zoeker of op het lcd-scherm zodat kadering en focus continu kunnen worden gemonitord.

De α9 heeft een Ethernet-poort waarmee fotobestanden handig kunnen worden overgedragen naar een specifieke FTP-server. Verder is er een sync-aansluiting, waarmee externe flitsers en kabels direct kunnen worden aangesloten voor synchroon flitsen.

Nieuwe functies voor snelle bediening

De α9 heeft zowel nieuwe als ge-update functies voor een snellere en eenvoudigere scherpstelling in uiteenlopende situaties. Op de achterzijde van de camera zit een multikiezer joystick, waarmee de fotograaf het scherpstelpunt eenvoudig binnen het frame omhoog, omlaag, naar links en naar rechts kan verplaatsen. Dit kan door op de multikiezer in te drukken tijdens het fotograferen in de focusgebiedsmodus ‘Zone’, ‘Flexibele spot’ of ‘Uitgebreide flexibele spot’. De camera heeft een aanrakingsgevoelig lcd-scherm aan de achterkant van de camera waardoor het mogelijk is om het gewenste scherpstelpunt te selecteren of wijzigen.

De α9 heeft een aparte drive-modus- en scherpstelmodusdraaiknop, plus een nieuwe knop ‘AF ON’ (AF AAN) om automatische scherpstelling direct in te schakelen.

Andere nieuwe functies zijn de uiterst snelle ‘AF’, waarmee veelgebruikte scherpstelpunten in het geheugen kunnen worden opgeslagen en opgeroepen via toegewezen knoppen. Verder kunnen specifieke instellingen (belichting, sluitertijd, drive-modus etc.) toegewezen worden aan een aanpasbare knop.

Voor betere aanpassingsmogelijkheden is een functie ‘Mijn menu’ beschikbaar. In het aangepaste menu kunnen maximaal 30 menuopties worden vastgelegd.

Dubbele levensduur van batterij en verdubbelde geheugencapaciteit

De α9-camera bevat de nieuwste Sony batterij (model NP-FZ100) die 2,2x meer capaciteit heeft dan de batterij van de voorgaande modellen. Het is hierdoor mogelijk om langer te fotograferen.

Naar aanleiding van uitgebreide feedback van klanten zijn aan de nieuwe camera twee afzonderlijke mediakaart ingangen toegevoegd, waaronder één voor UHS-II-media. Dezelfde gegevens kunnen tegelijk worden opgeslagen op beide kaarten. De gebruiker kan besluiten RAW-/JPEG-afbeeldingen of foto’s/films apart te houden. Films kunnen ook tegelijk worden opgeslagen op beide kaarten om een back-up te hebben en gegevens efficiënter te beheren.

Hoge gevoeligheid en breed dynamisch bereik

De 24,2 MP full-frame back-illuminated stacked CMOS-sensor zorgt ervoor dat er een maximale hoeveelheid licht kan worden opvangen om levensechte beelden te produceren. De sensor zorgt voor het uitgebreide ISO-bereik van 100–51.200, uitbreidbaar naar 50–204.800. Deze innovatie garandeert bij alle instellingen optimale beeldkwaliteit met minimale ruis.

De verbeterde BIONZ X-processor levert een belangrijke bijdrage aan de beeldkwaliteit, omdat deze de hoeveelheid ruis in het gebied met hogere gevoeligheid minimaliseert en ook de behoefte beperkt om de ISO-gevoeligheid te beperken in situaties waarin de beste beeldkwaliteit vereist is.

Daarnaast ondersteunt de α9 niet-gecomprimeerde 14-bits RAW, zodat gebruikers optimaal kunnen profiteren van het brede dynamische bereik van deze sensor.

4K-video

De α9 is tevens zeer geschikt voor 4K (3.840 x 2.160p) video-opnamen over de gehele breedte van de full-frame beeldsensor. De camera gebruikt in dit formaat een uitlezing van elke pixel zonder pixel binning om 6K aan gegevens te verzamelen. Deze oversampling zorgt ervoor dat hoogwaardig 4K-beeldmateriaal wordt geproduceerd met buitengewone details en diepte. Opnamen kunnen daarnaast worden gemaakt in het populaire Super 35mm-formaat.

Verder kan de camera Full HD op 120 fps in maximaal 100 Mbps opnemen, waardoor het beeldmateriaal kan worden gecontroleerd en eventueel bewerkt in 4x of 5x Full HD slowmotion.